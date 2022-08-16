海南要江蘇接收滯留旅客 2省政府互槓外界稱奇

海南省近期爆發疫情受矚，對內防堵病毒，對外則開啟輿論戰，繼海南官媒嗆上海官媒炒負面新聞後，15日另致函江蘇開放航班接收滯留旅客，「省政府威脅另一個省政府」令外界嘖嘖稱奇。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布15日零時至24時，31省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共2526例（含確診與無症狀感染者），其中境外移入158例、本土2368例。

15日新增本土病例9成以上感染者集中在海南、西藏、新疆3個省份，且海南省占半。

海南省15日新增合計1211例（含確診426例與無症狀感染者785例），自8月1日至14日，海南省本輪累計報告陽性感染者8883例，含確診病例（4390例、無症狀感染4493例）。

海南在爆發疫情後多城無預警靜態管理，除封城且更以近乎封島方式防堵病毒，也使得約17萬名旅客就地受困，其中旅遊勝地三亞高達有8萬名滯留，後續旅遊消費糾紛等問題引發外界關注。

上海報業集團官媒「澎湃新聞」報導當地一些亂象，包含旅宿業者惡意漲價、回程機票暴漲、住宿環境惡劣等。海南官媒體「海南日報」隨後轉發了一篇暗批「澎湃新聞」的文章，質問與三亞究竟有什麼仇怨？是不是海南自由貿易港搶了上海的光環引來報復？

在官媒互嗆之後，15日一份「關於緊急協調放行航班的函」在網絡流傳。海南省人民政府在文件中表示，因江蘇省部分城市不願接收滯留旅客，導致航班無法起飛，大量滯留旅客聚集在海口機場。「懇請貴省緊急協調有關城市放行航班並將協調結果反饋我省」。

據「鳳凰網」致電江蘇省政府查證，值班人員證實確有此函，但並非江蘇不接收，被限制的航班為臨時增加的班次，人員組織上存在問題，所以未能起飛，正在處理。

而海南致函江蘇放開航班限制話題快速掀起網路熱議，有網友批評海南出現疫情組織不力還發函，江蘇有欠海南嗎？另有網友說海南要求接收的滯留旅客並非全部是滯留的江蘇旅客，江蘇不是這麼被欺負的吧，「去給北京發函啊！」。

另有網友對「省政府威脅另一個省政府」嘖嘖稱奇；但力挺海南的網友則留言，海南政府不欠誰的，封閉航線是為了疫情不外溢，帶給你們危險的是你們自己人，可不是海南人。

中國衛健委公布15日新增本土確診530例，分別為海南例426例、西藏26例、浙江17例、新疆12例、福建11例、四川11例、廣東9例、陜西4例、北京及河南各3例、青海2例、內蒙古、江西、山東、廣西、貴州及雲南各1例。

本土無症狀感染計1838例，分別為海南785例、西藏629例、新疆248例、兵團57例、浙江38例、江西29例、湖北11例、廣東8例、青海8例、江蘇及四川各4例、上海及山東各3例，雲南2例、北京、河北、安徽、福建、廣西、重慶、貴州、陜西及甘肅各1例。

本土無症狀感染計1838例，分別為海南785例、西藏629例、新疆248例、兵團57例、浙江38例、江西29例、湖北11例、廣東8例、青海8例、江蘇及四川各4例、上海及山東各3例，雲南2例、北京、河北、安徽、福建、廣西、重慶、貴州、陜西及甘肅各1例。

港澳地區方面。香港15日公布新增4896例確診，包括4699例本土病例，當局表示據外國經驗，當Omicron亞型變異株BA.4及BA.5占整體個案10%至20%時，感染速度將加快，預料入院、重症病例將相應增加。

澳門應變協調中心15日表示，因一家做為醫學觀察的酒店一名工作人員核酸檢測結果呈陽性，決定對該酒店接受醫學觀察人士的醫觀時間延長至8月20日。