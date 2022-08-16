大陸多河斷流旱情擴大 長江武漢段創歷史最低水位

大陸持續高溫，且多省持續少雨，導致長江水位持續退落，出現應為汛期卻缺水的「汛期反枯」罕見現象。目前，安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川6省（直轄市）耕地受旱面積已達967萬畝，83萬人因旱供水受到影響。

大陸中央氣象台15日天氣預報指出，未來10天，四川盆地、江漢、江淮、江南等地仍有持續性高溫天氣，累計高溫日數可達7～10天。各地出現旱情，且有進一步擴大和加劇的趨勢。

第一財經報導，正值汛期的武漢長江江灘，不見波瀾壯闊的滔滔江水，親水平台也露出了大片沙灘。15日17時，長江漢口站水位僅為17.22米，是長江武漢段有水文紀錄以來歷史同期最低。

武漢市防汛抗旱指揮部稱，今年長江進入主汛期後水位持續退落，出現「汛期反枯」的罕見現象，這是因為長江流域降雨明顯偏少，上游來水減少，以及持續高溫導致蒸發量增大。

資料顯示，7月9日以來，武漢市降水量較常年同期少11.7%；7月上中旬，長江中游控制站漢口站來水量591.84億立方米，較30年均值偏少18%。

不只是武漢，沿著長江，從上游的重慶，到中游的武漢、九江，再到下游的南京，本該在梅雨期進入汛期的長江流域，降水由偏多轉為偏少，6月下旬偏少2成，7月偏少3成多，尤其是長江下游幹流及鄱陽湖水系偏少5成左右，為近10年同期最少。

部分河流更出現斷流現象，報導稱，重慶已有7條河流斷流、1座水庫乾涸；貴州遵義的赤水丹霞大瀑布景區因上游河流河水枯竭而停止運營；安徽安慶、池州等地多條主幹河流斷流；洞庭湖提前4個月進入枯水期。

安徽省全省河湖庫蓄水逐漸減少，8月1日以來平均每日減少約1億立方米。

早在本月6日2時，鄱陽湖代表站星子站水位退至11.99米，標誌著鄱陽湖進入枯水期，較1951年有水文紀錄以來提前100天。至此，長江流域兩湖水系均已進入枯水期。