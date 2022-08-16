快訊

揪友赴柬埔寨…原住民訊息暗示「你不要來」 出國兩個月剩一罈骨灰

非辭職！陳明通婉拒到國發所上課 台大證實：不再應聘

大陸多河斷流旱情擴大 長江武漢段創歷史最低水位

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
長江湖北宜昌段岸線灘塗清晰可見，遊客下灘遊玩。（觀察者網）
長江湖北宜昌段岸線灘塗清晰可見，遊客下灘遊玩。（觀察者網）

大陸持續高溫，且多省持續少雨，導致長江水位持續退落，出現應為汛期卻缺水的「汛期反枯」罕見現象。目前，安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川6省（直轄市）耕地受旱面積已達967萬畝，83萬人因旱供水受到影響。

大陸中央氣象台15日天氣預報指出，未來10天，四川盆地、江漢、江淮、江南等地仍有持續性高溫天氣，累計高溫日數可達7～10天。各地出現旱情，且有進一步擴大和加劇的趨勢。

第一財經報導，正值汛期的武漢長江江灘，不見波瀾壯闊的滔滔江水，親水平台也露出了大片沙灘。15日17時，長江漢口站水位僅為17.22米，是長江武漢段有水文紀錄以來歷史同期最低。

武漢市防汛抗旱指揮部稱，今年長江進入主汛期後水位持續退落，出現「汛期反枯」的罕見現象，這是因為長江流域降雨明顯偏少，上游來水減少，以及持續高溫導致蒸發量增大。

資料顯示，7月9日以來，武漢市降水量較常年同期少11.7%；7月上中旬，長江中游控制站漢口站來水量591.84億立方米，較30年均值偏少18%。

不只是武漢，沿著長江，從上游的重慶，到中游的武漢、九江，再到下游的南京，本該在梅雨期進入汛期的長江流域，降水由偏多轉為偏少，6月下旬偏少2成，7月偏少3成多，尤其是長江下游幹流及鄱陽湖水系偏少5成左右，為近10年同期最少。

部分河流更出現斷流現象，報導稱，重慶已有7條河流斷流、1座水庫乾涸；貴州遵義的赤水丹霞大瀑布景區因上游河流河水枯竭而停止運營；安徽安慶、池州等地多條主幹河流斷流；洞庭湖提前4個月進入枯水期。

安徽省全省河湖庫蓄水逐漸減少，8月1日以來平均每日減少約1億立方米。

早在本月6日2時，鄱陽湖代表站星子站水位退至11.99米，標誌著鄱陽湖進入枯水期，較1951年有水文紀錄以來提前100天。至此，長江流域兩湖水系均已進入枯水期。

此外，長江中下游水位持續消退，較歷史同期大幅偏低。15日8時，長江主要控制站水位分別為漢口17.30米、大通6.84米、湖口10.37米，較歷史同期分別偏低6.08米、4.96米、6.37米。

長江武漢段漢口江灘大面積灘塗露出水面。（觀察者網）
長江武漢段漢口江灘大面積灘塗露出水面。（觀察者網）
江西九江鄱陽湖鞋山水域，湖灘露出。（視覺中國）
江西九江鄱陽湖鞋山水域，湖灘露出。（視覺中國）

旱象

延伸閱讀

大陸7月發電量年增4.5％ 下半年用電量估年增7％以上

反詐組織「拒救台人」！IG網美揭救援黑幕：逼我唱大陸國歌

台商撤離大陸 留意欠稅清零

動輒40℃ 陸各地屢破高溫紀錄

相關新聞

數量不到1000隻 瀕危伊犁鼠兔 天山發現蹤跡

棲息在新疆的天山山脈，數量不足1000隻的伊犁鼠兔，近日在精河縣區域吉普克山區發現牠的蹤跡，這也是志願者時隔八年再次用相機拍到清晰的伊犁鼠兔照片。

龍線蟲疑似出現在四川 民眾嚇壞 疾控部門：消息不實

四川日前有不少遊客在多地水域拍下的白色細線狀生物，有網友聲稱為非洲寄生蟲「龍線蟲」，引發高度關注，但被疾控部門否認。

成都秋雨教會信徒聚會 再遭當局以「非法聚會」名義打壓

中國成都的秋雨聖約教會信徒在14日於當地一家茶館舉行主日聚會，遭到約30名的便衣警察圍困。當局指，這是非法聚會，其中一人...

日戰敗投降77周年 中公布731部隊名冊、關東軍化學部414名成員

在日本二戰戰敗投降77周年之際，中國「侵華日軍第731部隊罪證陳列館」公布了「關東軍化學部留守名簿」，其中包含該部隊41...

缺泛民派制衡 香港特首找中立派監督防疏失

因缺乏泛民主派的監督，香港特首李家超為提升治理，透露引進「紅隊」概念，也就是在推行重大政策前，聘請中立人士檢視和批評相關...

習七一講話單行本 香港教育局贈中小學幼園

港府教育局昨日表示，鑑於中國國家主席習近平七一重要講話對香港有重大意義，今日起向全港中小學及幼稚園贈送習近平主席《在慶祝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。