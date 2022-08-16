北影節開幕 阿根廷任主賓國

由大陸國家電影局指導，大陸中央廣播電視總台、北京市政府主辦的第十二屆北京國際電影節（北影節）13日晚在京啟幕。本屆北影節以「同心·篤行」為主題，將團結中外電影人共迎挑戰，助力大陸電影 發展。

中新社報導，大陸中央廣播電視總台台長、第十二屆北京國際電影節組委會主席慎海雄宣布第十二屆北京國際電影節開幕。他表示，一部好的電影可能是一個成功的文化產業，從國際上看，全產業鏈運營已經成為電影市場的成熟模式。作為中國大陸首座環球影城主題公園，北京環球影城正以其鮮明的電影IP、全新的沉浸體驗，釋放出融合發展的獨特魅力，堪稱中國大陸電影對外開放、北京電影產業國際化的標竿。

他指出，北京國際電影節自創辦以來，以其時光沉澱的風格氣質和日益深遠的國際影響，在大陸首都四個中心建設中展現出了獨特魅力。本屆北京國際電影節要團結中外電影人「同心·篤行」、共迎挑戰。

第十二屆北京國際電影節組委會常務副主席莫高義表示，2021年，京產影片繼續保持領跑態勢，包攬大陸國內年度票房榜前三甲，北京市影院數、銀幕數、座位數實現逆勢增長；全年京產影片186部，約占全大陸的四分之一。北京將把打造影視重鎮作為大陸文化中心建設的重要載體，推動中國大陸電影高質量發展。

阿根廷是本屆北影節的主賓國。開幕式上，阿根廷文化部長特里斯坦·鮑威爾表示，今年恰逢2022中阿友好合作年，相信本次活動將進一步加強兩國關係，拉近阿根廷電影與中國大陸民眾的距離。

本屆北影節天壇獎由演員李雪健擔任評委會主席，中國大陸導演郭帆，英國導演柯文思，阿根廷導演盧奎西亞·馬特爾，義大利導演米開朗基羅·弗蘭馬汀諾，演員秦海璐和吳京共同組成評委會。李雪健表示，電影人有著光榮使命和責任。天壇獎評委會將努力地評選出接地氣、傳得開、留得下的優秀作品、優秀電影創作人。