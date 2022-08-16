動輒40℃ 陸各地屢破高溫紀錄

8月14日是中伏的最後一天，大陸中央氣象台繼續發布高溫紅色預警。當天11點，安徽馬鞍山氣溫為39.7 ℃，位居大陸高溫榜第一，含山以39℃位居全大陸第五。

不過，當天下午17點左右，重慶在高溫排行榜前10就占了7位：北碚44.5℃，奉節43.5℃，已經打破當地觀測史氣溫最高紀錄，熱成了全大陸第一。

據映象網報導，大陸中央氣象台繼續紅色預警，預計8月15日白天，新疆吐魯番盆地和南疆盆地、陝西中南部、山西南部、河北中南部、北京、山東南部、河南、安徽、江蘇、上海、湖北、湖南、江西、浙江、福建、四川中東部、重慶、貴州東部、廣西北部、廣東北部等地最高氣溫將有35～39℃。

其中，四川東部、重慶中西部、陝西南部、河南東南部、安徽中南部、江蘇南部、湖北東南部和西北部、湖南北部、江西東北部、浙江中北部以及新疆吐魯番盆地等地的部分地區最高氣溫可達40℃以上。

據大陸氣象分析師石妍介紹，今年中伏期間，在強大的副熱帶高壓掌控下，高溫成為中國大陸天氣舞台絕對C位，不僅持續時間長、影響範圍廣，強度也是歷史罕見的。重慶、四川、湖北等地不少地方的最高氣溫都創下了觀測史上的新紀錄。

今年中伏以來（7月26日-8月11日）大陸2463個國家級站點的最高氣溫數據，發現全大陸最熱站點前十名中有五個來自於新疆，其中第一名的托克遜最高氣溫達到了驚人的46.6℃，「高溫霸主」的實力果然不俗。

值得一提的是，最近高溫搶眼的重慶也有三個站點上榜，其中北碚以43.7℃排名第四。此外，陝西旬陽和湖北鄖陽也分別憑藉42.8℃和42.7℃進入前10。