內蒙古呼倫貝爾遊客開車輾草原被勸反罵牧民 網上發道歉片求原諒

多名內蒙古呼倫貝爾旅遊的遊客8月13日將車停在陳巴爾虎旗公路邊的草原上，牧民見狀上前勸離，而遊客不但不聽，還辱罵牧民。陳巴爾虎旗公安局15日通報，已處罰涉事人員。當地林草局表示，該局也已經介入調查。

大陸媒體《極目新聞》報道，據當地牧民發布的影片顯示，有遊客將兩輛車停在公路邊的草原上，面對牧民的制止，他們沒有聽從，牧民用手機記錄下現場的一幕，幾名遊客不讓牧民攝錄，還多次動手試圖打落牧民手機，期間辱罵牧民。在短影片平台發布影片的牧民15日已將影片刪除。

呼倫貝爾一位從事旅遊的牧民表示，為保護草原，車輛不能停到公路邊的草原上，且沿路都有提示牌提醒遊客和司機。為了方便遊客旅遊，公路沿線有很多免費停車場供遊客停車。從影片裡看，那幾名遊客的話語，嚴重地傷害了當地牧民的感情，其他的牧民也非常反感。

8月15日中午，內蒙古呼倫貝爾市陳巴爾虎旗公安局通報稱，13日上午10時許，兩輛白色越野車(載10名群眾)行駛至陳巴爾虎旗鄂溫克民族蘇木阿爾山嘎查夏營地旅遊，之後將車輛停放在路邊草原上。牧民朝某某發現後上前勸離，過程中該車乘車人員王某某某(女，21歲)、王某(女，45歲)、李某某(女，70歲)公然辱罵朝某某，王某某(男，59歲)制止朝某某用手機錄製影片。朝某某將拍攝的影片發布至抖音平台。

陳巴爾虎旗邊境管理大隊依法對違法行為人王某某某(女，21歲)等人調查詢問，違法行為人王某某某(女，21歲)、王某(女，45歲)、李某某(女，70歲)對自己的違法行為供認不諱，認識到自身錯誤，對不當言行深感自責，在網絡上公開向公眾賠禮道歉。

陳巴爾虎旗邊境管理大隊依據《中華人民共和國治安管理處罰法》對王某某某(女，21歲)、王某(女，45歲)、李某某(女，70歲)處以行政罰款處罰，對越野車駕駛員王某某(男，59歲)、趙某(男，46歲)進行批評教育。

在上述遊客自拍的道歉影片中看到，幾人稱，事發後他們對自己的不當言行深感自責，家人也十分內疚，他們向被辱罵的牧民道歉，也請廣大網民原諒。

陳巴爾虎旗林草局15日上午表示，該局已經介入調查。該局工作人員稱，沿途設立了很多提示牌，告知遊客不能將車停在草原上，但仍有遊客不遵守這一規定。遊客要下車旅遊，可將車停在沿途停車場等地。上述遊客的行為是否破壞了草原，如何依據林草部門相關規定進行處理，需依據進一步調查和評估結果。

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文章授權轉載自《香港01》