廣東汕尾／金色彩帶品清湖 野趣後花園銅鼎山

汕尾的母親湖－品清湖，是中國大陸最大的內陸潟湖，面積相當於四個杭州西湖。而品清湖的防洪工程，是汕尾的金色彩帶。

品清湖面積約22平方公里，因海灣封閉似湖，是一處有名的自然潟湖。海水侵入汕尾和沙海花崗岩體之間的低凹處形成溺谷灣，後因紅海灣沿岸大沙堤的發育和向東延伸，而被半封閉為「潟湖」，是亞洲第二大潟湖。鼎蓋湖、嶼仔島置身其中，南面是構成汕尾港屏障的著名「海上沙舌」和浩瀚的太平洋，自然條件得天獨厚，是天然的避風良港汕尾港「生命湖」。 美麗的銅鼎山，遊客置身花樹下。圖／本報廣東汕尾傳真

汕尾市區北郊的銅鼎山，主峰海拔高311.9公尺，景區內林木蔥郁、怪石嵯峨、清溪奔流、百卉溢香，登山遠望，面朝浩瀚之南海，懷抱品清之潟湖，湖光山色，盡收眼底，是康體娛樂、是汕尾市民的後花園，也是遊客休閒、度假、運動的首選之地。

銅鼎山位於紅草鎮埔邊，面積120公頃。景區以銅鼎山郊野公園為主要景點，集農家樂、盆景區、景觀林區、木屋區等項目為一體，除了豐富的自然景觀外，還設有高爾夫球場、足球場等運動區域。在原有景區基礎上，新建的景點有：長200多公尺的玻璃橋，松鼠部落主題樂園等。

旅遊區的標誌性建築－銅鼎盛世，以及黃帝塑像、雙台遠眺、迎旭亭、趣味廊、林蔭溢翠、天壘、心手同天、忘憂亭、心悅廬、從容亭、清蔭亭、蘑菇亭等13個景點，讓遊客盡興賞玩，流連忘返。