廣東汕尾／世外梅園 寒梅怒放 蓮花山峰巒疊秀

蓮花山，粵東沿海第一高峰，狀如一朵盛開的蓮花。圖／本報廣東汕尾傳真 有「中國青梅之鄉」之稱的陸河縣水唇鎮螺洞村，有一處世外梅園，全村種植青梅上萬畝。每逢大寒前後，上萬畝梅花爭妍怒放，梅香四溢，連綿花海，極為壯觀，是粵東地區最大的連片梅園。

螺洞村地處一座大山谷，螺洞河穿越谷底而過，它獨立城村，與世隔絕。世外梅園奇峰幽壑，林木蒼勁，怪石崚峋；有巨大壽桃狀的石頭，有像劍痕裂口的大石，有纏繞如情侶的兩棵大樹等，生動形象，樣貌奇特。 世外梅園，上萬畝梅花爭妍怒放。圖／本報廣東汕尾傳真

每到梅花開時節，上萬畝連片梅花凌寒爭妍鬥豔，風動花落時如雪紛飛，如夢似幻。沿梅林小徑直登高處遠眺，漫山花海中，古樸民居鱗次櫛比。除了成片梅海的粗獷豪邁，梅林也有「小橋流水人家」的精緻婉約。園內有多條小徑，每條小徑深處的梅林各有特色，別有一番情韻。

螺洞有梅園，海豐縣西北部有蓮花山森林公園。

蓮花山森林公園位於蓮花山脈間，海豐八景的蓮峰疊翠、銀瓶飛瀑之間，崇山峻嶺，峰巒疊秀，峰奇石異，林青水綠。海拔1337公尺的蓮花山脈主峰，是廣東四大山脈之一，也是粵東沿海第一高峰，狀如一朵盛開的蓮花，故名蓮花山。

蓮花山森林密布，生長著羅漢松、白木香、長葉竹柏、土沉香、巴戟天等珍稀植物；有玉龍噴鬚、三井回音、龍潭飛瀑等十八處瀑布；有明清時期建造的雞鳴寺、雲蓮寺、金竹寺等七座古剎。

景區以雞鳴寺為中心，在5公里的半徑範圍內，有金雞報曉、玉龍噴鬚、如來磐石、三井回音等10多處名勝古蹟。再往西側，有五馬歸槽、浦仔溫泉；往東即有水庫煙波、獼猴奇石、灣廊溫泉；往北有三坑匯水等奇特的自然景觀。