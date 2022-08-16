廣東汕尾／大啖汕尾美食

汕尾特色美食，十個指頭數不完，有冬節蛤、餛飩麵、菜茶、層糕粿、汕尾薄餅等。

冬節蛤是汕尾一帶的小吃，一般到冬至節時，家家戶戶都會做。麵包有豐富的餡料：捲心菜，豬肉，臘腸，香菇，還有汕尾乾貨蝦仁，魷魚脯等食材，味道鮮美。 汕尾特色美食：海豐菜包粿。圖／本報廣東汕尾傳真

餛飩麵是汕尾的一大特色，都會放入比較多的配菜，比如說叉燒，烤腸和花生之類的。雲吞口感潤滑，麵入口有彈性。還有乾撈餛飩麵另一種吃法。

菜茶又稱丁茶，屬於節日食品。配料非常豐富，加上熬製的骨頭湯，味道清香。食材包含：菠菜、芹菜、白菜、米粉絲、生菜、青蒜、荷蘭豆、香菇、粉絲、蝦米、瘦豬肉、魷魚、蝦仁、臘腸、炒米、花生米、胡椒、骨頭湯或雞湯、特製香茶等眾多材料，隨人喜好，豐儉由人。

層糕粿，是一道美味可口的傳統名點，屬於粵菜系汕尾菜。用米粉水一層一層來蒸，到最後一層時放上一些配料，比如蝞蝦、花生米、臘腸、菜脯等。吃層糕粿時，要蘸一些香油。 汕尾特色美食：晨洲蠔。圖／本報廣東汕尾傳真

汕尾薄餅，是汕尾特色代表小吃，過去是清明節的節日食品，還有甜薄餅和鹹薄餅之分。

陸豐蝦姑，學名叫管站，也叫琴蝦。蝦姑肉鮮味美，可油炸、清蒸、水煮，各具風味。

潮汕赤蟹，即潮汕膏蟹，學名叫鋸緣青蟹，為廣東潮汕的著名海產。養殖好的膏蟹，腿粗肉滿，膏滿脂豐，清蒸之後，鮮美異常，營養價值甚高。