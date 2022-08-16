廣東汕尾／鳳山祖廟 刻畫信仰文化之美

孫中山《治國方略》中稱為「小香港」的汕尾市，地處廣東省東南沿海。市區東面的品清湖畔，是著名景區鳳山祖廟，由鳳山公園、鳳山祖廟、鳳儀台媽祖 ( 天后聖母) 石像三大部分組成。這個景區既是汕尾市著名的風景區，也是粵東地區民眾，尤其是沿海漁民朝拜媽祖的地方。 鳳儀台的媽祖石像，是大陸最大型的媽祖石雕像之一，也是汕尾港的標誌。圖／本報廣東汕尾傳真

位於鳳山頂上鳳儀台的媽祖石像，高16.83公尺，重1000噸，由468塊來自媽祖故鄉福建莆田的花崗岩石雕成。旁有石刻「天后聖母」，是大陸著名文學家冰心所題，石像目前是大陸最大型的媽祖石雕像之一，也是汕尾港的標誌。石像由大陸現代雕塑大師李維祀設計，福建惠安名石匠雕刻，石像高16.83公尺，重量約1000噸，由468塊來自媽祖故鄉福建的優質花崗岩石構成。石像建成至今，風調雨順。 媽祖「有鳯來儀」石牌坊圖／本報廣東汕尾傳真

鳳山有「金鳳展翅」之稱，東面有小山似鐵鍋倒蓋稱鼎蓋山，東南面有小山崗稱嶼仔山。旅遊區前面有面積22平方公里的品清湖，稱「三山一湖」。站在鳳山頂上， 能俯瞰汕尾市區的全貌，更能環視整個旅遊區周圍山水景色。鳳山周圍有八景：鳳崗向鬥、紅娘穿線、民船舞劍、鯉魚瀑布、鳳山聖母、鷺鶿疊翠、古廟新姿，銀湖夜遊，整個景區構成一幅多姿多彩的畫屏。

祖廟始建於明崇禎九年，清乾隆六年擴建，香火不斷。上世紀八十年代以來，新建成天后閣、鐘鼓樓和媽祖石像，以及鳳山公園內的媽祖聖跡館、海陸豐戲劇臉譜園和漁家風情館和媽祖文化廣場。媽祖聖跡館是大陸第一個介紹媽祖生平、傳說、聖跡的藝術館。

每年元宵節和農曆3 月23日媽祖出生日，這裡都會舉行盛大的媽祖祭祀活動，熱鬧的廟會，除了媽祖巡遊等傳統儀式，還有各種民間曲藝表演和琳琅滿目的手工藝產品出售，隆重熱鬧。