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特斯拉失控？車主指衝出欄杆撞牆 官方：跟進處理

世界日報／ 中國新聞組／廣州16日電
網傳一特斯拉Model Y「失控」衝出欄杆撞牆！圖／擷自網路視頻
網傳一特斯拉Model Y「失控」衝出欄杆撞牆！圖／擷自網路視頻

網路上有車主爆料，自己駕駛的特斯拉Model Y突然加速，撞壞小區門口的收費桿。對於此問題，特斯拉客服回應服務中心會進行跟進，車輛對應的問題也會聯繫車主進行詳細的處理。截至目前，事故的具體原因尚未明瞭。

證券時報網報導，視頻顯示，該輛特斯拉行駛至小區門口的收費桿前減速，緩慢前行一小段距離，但收費桿還未升起，該車輛卻突然加速撞毀收費桿，並衝進小區後撞擊到牆體後才停下來，期間撞上了小區內停靠的一輛黑色轎車。

車主表示，「我自己家的車，這次終於信了，突然加速，控制不了，車輛提車不到2個月，開了2000多公里。以前不相信別人黑特斯拉，發生在自己身上，才有體會」。

有網友質疑車主是否踩錯踏板，或開啟了自動輔助駕駛功能。車主回應，未踩錯踏板，也沒有開啟自動輔助駕駛功能。同時，車主強調因害怕踩錯踏板，他已關閉了單踏板模式。

在此之前，特斯拉曾公開表示，車輛「失控」的比率很小，不少事故中是車主踩錯踏板造成的。

針對這起事故，特斯拉客服回應稱服務中心會進行跟進，車輛對應的問題也會聯繫車主進行詳細的處理。

國家市場監督管理總局公布的數據顯示，截至今年7月底，特斯拉在中國總計進行了4次汽車召回，雖然具體的召回原因不同，但可能造成的風險均有車輛會發生碰撞有關，累計涉及27.58萬輛特斯拉汽車。

網傳一特斯拉Model Y「失控」衝出欄杆撞牆！圖／擷自網路視頻
網傳一特斯拉Model Y「失控」衝出欄杆撞牆！圖／擷自網路視頻

車主 特斯拉

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