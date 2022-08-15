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女騎士張家界墜亡 百人迎她回家…丈夫：她也是值了

世界日報／ 中國新聞組／北京16日電
張家界墜亡女騎手家屬獲賠45萬，遺體還鄉百人迎接。圖／紅星新聞
張家界墜亡女騎手家屬獲賠45萬，遺體還鄉百人迎接。圖／紅星新聞

8月8日，湖南張家界市舉辦的張家界天門山「天路」自行車挑戰賽，湖南冷水江市的33歲女騎手賀妃，在下山返程途中意外墜崖死亡。賀妃的遺體14日被送回家，來自冷水江、新化、邵陽及附近多個縣市的騎友和跑友、義務救援隊、冬泳協會等數百人守候迎接，賀妃的丈夫朱先生說，這讓他和家人非常感動，「她也是值了！」

紅星新聞報導，賀妃是湖南冷水江市人，報名參賽時填報的是「冷江騎樂無窮俱樂部」。她與朱先生於2009年元旦結婚，有三個孩子，老大12歲、老二10歲、老三才7歲。

朱先生介紹，婚後賀妃一直在家照顧老人孩子，「我父母身體都不是很好，全靠她照顧」。

朱先生說，妻子喜歡跑步，四年前開始騎自行車，也經常參加各種比賽。但到張家界天門山參加比賽，還是第一次。朱先生說，妻子是個比較沉穩的人，運動時會做好安全保護措施。

事發後，有現場騎友先給他打電話，之後賽事組委會也有人聯繫到他，安排家屬到當地處理後事。家屬與賽事組委會達成一次性補償家屬45萬元（人民幣，下同，約6.6萬美元）的協議，另有50萬元意外保險理賠金。

朱先生說，妻子去世給他們一家帶來沉重打擊，除了三個年幼的孩子需要撫養，賀妃的父母也需要贍養。但考慮遺體不宜長期存放、風俗習慣、老人心願等諸多因素，朱先生表示接受補償協議，以便妻子早日入土為安。

來自冷水江的跑友「文文」在朋友圈發布「周日大跑合影悼念隊友賀妃」的視頻並留言稱：「親愛的飛飛，辛苦啦！你太優秀、太有天賦，但也太多遺憾，太多不甘，天堂再沒有傷痛、痛苦！感謝你來到我的人生成為我的朋友！一路走好！」

自行車 父母

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