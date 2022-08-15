四川洪水沖走受困岩石上的父子 最終父獲救、兒罹難
8月13日四川彭州山洪暴發沖走多名玩水遊客，當中一對困在大石頭上的父子被沖走的消息引發網友關注。今天（15日）下午最新消息稱，這名父親最終獲救，但其兒子罹難。
四川彭州龍門山鎮後山13日午後下起大雷雨，引發洪水沖走多名在河道玩水遊客，事發當時多人拍攝的視頻讓人怵目驚心。當中有一對父子困在石頭上待援，父親抱子兒子用背部頂住洪水，但堅持了15分鐘後終被洪水吞噬。
目擊者表示，這名父親曾嘗試將孩子往岸上拋，但未能成功。由於這段影片太過驚聳，眾多網友也紛紛為這對父子祈福。
齊魯晚報15日下午報導，彭州市愛之援救援隊隊長周楊表示，經過兩天來四輪的反覆查找，沒有發現有群眾被困等情況。
他說，事故中的這對父子，13日當天這位父親已獲救，但是孩子找到時已經失去了生命跡象。
據北京青年報報導，當時的目擊者陳心（化名）表示，這對父子所在的位置在密林邊上，跑不上去，想往河另一側跑，卻被困在山洪裡了。陳心回憶說，就在最後時刻，她看到被困的父親做出了將孩子往岸上拋的動作，但當時父親已經失去平衡，孩子還是掉入水中。
她說，「孩子的媽媽也在我們附近，哭得幾乎暈厥過去，需要別人扶著才能站起來」。
截至目前，此次突發山洪災害共造成7人死亡、8人輕傷。現場搜救排查工作已接近尾聲。已對遇難者家屬善後工作。
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