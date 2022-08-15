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為救溺水4歲兒父子雙雙溺斃 母跪地唱《外婆的澎湖灣》引鼻酸

香港01／ 布萊恩
在一起溺水意外中一下子失去丈夫和獨生子的母親忍不住跪地痛哭。圖擷自影片
在一起溺水意外中一下子失去丈夫和獨生子的母親忍不住跪地痛哭。圖擷自影片

河邊玩水必須格外小心，否則隨時釀成悲劇。中國大陸山東濟南日前有一名4歲男孩在黃河大橋邊玩耍時不慎跌落水，不會游泳的父親見狀下水欲救兒子，結果父子雙雙溺斃。男童遺體被打撈上岸時，母親泣不成聲，拉着兒子的手唱其生前最愛的兒歌童謠，現場的救援人員亦聽到淚崩。片段於網絡廣傳後網民都感到心酸。

綜合陸媒報導，事發在上周日（7日）下午，4歲男童跟著父親在山東濟南市齊魯黃河大橋附近岸邊玩耍，期間他不小心掉入黃河，不會游泳的父親見狀急忙下水希望救起兒子，豈料竟雙雙溺斃。

救援隊隊長表示，當日他們接報後，出動了3支救援隊趕赴現場。至上周二（8月9日）晚上11時許，搜救人員在兩人落水點下游3公里處找到了父親遺體，到上周三（8月10日）下午在更遠處水域尋回男童遺體。

男童遺體被打撈上岸時，現場發生了虐心一幕，母親跪在地上拉著兒子冰冷的手哭喊：「我的兒啊！你太對不住你媽媽了……」、「你躺在這，媽媽給你唱你最喜歡的歌，你跟媽媽回家好不好？」，並唱出兒子生前最愛童謠《外婆的澎湖灣》，「白浪逐沙灘，沒有椰林綴斜陽……」。失去丈夫及愛兒的母親情緒一度崩潰，身旁多位救援人員看着都以手掩面啜泣。

救援隊人員指出，4歲男童是家中獨子，一家三口在濟南工作生活，目前父子兩人遺體已火化，感嘆「原本是多好的一家三口啊……」。

片段於網絡廣傳，網民都大感心酸，「要了命了，太悲慘了，這讓媽媽怎麼活啊」、「太痛心了！」、「沒了的可惜，還在的難過。這種打擊一般人受不了」。

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文章授權轉載自《香港01》

一旁的救難人員目睹這辛酸的一幕也忍不住哭了起來。圖擷自影片
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