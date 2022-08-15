快訊

9國人獲救回台！替柬埔寨詐團招募成員 業績不好「罰半蹲」

獨／每百人1到2人發生「新冠反彈」 指揮中心建議這樣做

國際品牌紛折戟 GAP大陸全面撤店

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
曾高調進入中國市場的GAP門店即將離開中國大陸市場。（人民網）
曾高調進入中國市場的GAP門店即將離開中國大陸市場。（人民網）

「GAP閉店清倉，速去撿漏」、「GAP撤櫃清貨，價格相當『白菜』」……不少大陸網友在社交媒體發布GAP門店閉店清倉的消息。進入中國市場12年，GAP門店曾分布在不少城市的商場內，近日，北京、上海、南京等多地門店撤店清倉。國際快時尚品牌在大陸紛紛「折戟」，因抵制新疆棉花引起大陸網友憤怒的H&M，截至去年底已關閉內地60家門店。優衣庫（UNIQLO）亦關閉大中華區133家門店。

位於北京領展購物廣場的GAP門店，本月底即將撤店。「中新財經」引述店員表示，「現在會員是正價商品四折，減價商品額外五折。」但店內客流並未因清倉活動顯著增多。 「周末人可能會多一點」，店員說，雖已進入關店倒計時，因為還在營業，會不定期補貨，供貨量充足。

北京天虹百貨GAP門店亦於今天正式撤店。GAP在上海、南京等地的門店也在撤店清倉。GAP中國區總部近日在回應時稱，「服裝時尚行業變化迅速，在大中華地區尤其如此」，因此GAP會定期審視自身業務策略和模式，並根據情勢做相應調整。

GAP此次關店，也讓此前出售中國大陸業務的傳聞再受關注。去年3月，消息人士爆料，GAP正在考慮包括出售中國業務在內的潛在選項，以調整在中國大陸的營運情況。

此前，進入中國大陸6年的GAP集團旗下快時尚品牌Old Navy已宣布撤離中國。近年GAP綫下門店數量大大收縮。在北京地區，僅2020年，GAP就接連關閉王府井APM店、西單大悅城、頤堤港店等多家門店，其中APM店是2010年開設的首家中國旗艦店。GAP商城小程序顯示，目前內地僅剩150餘家門店。

與門店數一同縮減的還有GAP的銷售額。GAP集團今年第一季財報顯示，公司銷售額同比下降一成三至35億美元，淨虧損1.62億美元。

「GAP集團依舊存在門店客流量下滑、電商業務增長落後、品牌影響力下滑、服裝價格通縮和利潤率下滑等問題，亟需進行重大轉型。」摩根士丹利此前發布的報告指出。

1969年成立於美國的GAP，是和Zara、H&M並肩的美國最大服裝零售商。此前，因抵制新疆棉花，H&M曾引起大陸網友憤怒並被抵制，截至去年底，H&M在中國已有60家門店關停，佔總門店數一成二。

上月底，Zara的三個姐妹品牌Bershka、Pull&Bear和Stradivarus同時關閉天貓旗艦店，告別中國大陸市場。去年初，Zara母公司Inditex集團曾宣布，全面關閉旗下這三個品牌中國地區綫下實體店，只保留綫上渠道。Inditex集團財報顯示，從去年4月底到今年4月底，Inditex旗下幾乎所有品牌門店都呈收縮趨勢。

同樣選擇縮減門店的還有優衣庫。其母公司日本迅銷集團今年財年中報顯示，優衣庫在中國市場的銷售收益和經營溢利雙雙下降，公司在大中華區已暫時關閉133家門店。

GAP上海各地店鋪紛紛打出關店大打折的消息。（微博照片）
GAP上海各地店鋪紛紛打出關店大打折的消息。（微博照片）

快時尚 Gap

延伸閱讀

大陸高溫榜安徽第一熱、重慶占7位 續發高溫紅色預警

電動車鏈 迎千億元商機

大陸車市旺 台鏈受惠

中部糖酒會 參展品牌高、大、全

相關新聞

國際品牌紛折戟 GAP大陸全面撤店

「GAP閉店清倉，速去撿漏」、「GAP撤櫃清貨，價格相當『白菜』」……不少大陸網友在社交媒體發布GAP門店閉店清倉的消息...

為救溺水4歲兒父子雙雙溺斃 母跪地唱《外婆的澎湖灣》引鼻酸

河邊玩水必須格外小心，否則隨時釀成悲劇。中國大陸山東濟南日前有一名4歲男孩在黃河大橋邊玩耍時不慎跌落水，不會游泳的父親見狀下水欲救兒子，結果父子雙雙溺斃。男童遺體被打撈上岸時，母親泣不成聲，拉着兒子的手唱其生前最愛的兒歌童謠，現場的救援人員亦聽到淚崩。片段於網絡廣傳後網民都感到心酸。

特斯拉失控？車主指衝出欄杆撞牆 官方：跟進處理

網路上有車主爆料，自己駕駛的特斯拉Model Y突然加速，撞壞小區門口的收費桿。對於此問題，特斯拉客服回應服務中心會進行跟進，車輛對應的問題也會聯繫車主進行詳細的處理。截至目前，事故的具體原因尚未明瞭。

女騎士張家界墜亡 百人迎她回家…丈夫：她也是值了

8月8日，湖南張家界市舉辦的張家界天門山「天路」自行車挑戰賽，湖南冷水江市的33歲女騎手賀妃，在下山返程途中意外墜崖死亡。賀妃的遺體14日被送回家，來自冷水江、新化、邵陽及附近多個縣市的騎友和跑友、義務救援隊、冬泳協會等數百人守候迎接，賀妃的丈夫朱先生說，這讓他和家人非常感動，「她也是值了！」

受疫情打擊 海底撈虧逾兩億人民幣

中國大陸餐飲業上半年受疫情封控打擊嚴重，海底撈、呷哺呷哺兩大火鍋巨頭發出盈利預警，預計虧損均超過兩億元（人民幣，下同，約...

四川洪水沖走受困岩石上的父子 最終父獲救、兒罹難

8月13日四川彭州山洪暴發沖走多名玩水遊客，當中一對困在大石頭上的父子被沖走的消息引發網友關注。今天（15日）下午最新消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。