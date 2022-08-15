國際品牌紛折戟 GAP大陸全面撤店

「GAP閉店清倉，速去撿漏」、「GAP撤櫃清貨，價格相當『白菜』」……不少大陸網友在社交媒體發布GAP門店閉店清倉的消息。進入中國市場12年，GAP門店曾分布在不少城市的商場內，近日，北京、上海、南京等多地門店撤店清倉。國際快時尚品牌在大陸紛紛「折戟」，因抵制新疆棉花引起大陸網友憤怒的H&M，截至去年底已關閉內地60家門店。優衣庫（UNIQLO）亦關閉大中華區133家門店。

位於北京領展購物廣場的GAP門店，本月底即將撤店。「中新財經」引述店員表示，「現在會員是正價商品四折，減價商品額外五折。」但店內客流並未因清倉活動顯著增多。 「周末人可能會多一點」，店員說，雖已進入關店倒計時，因為還在營業，會不定期補貨，供貨量充足。

北京天虹百貨GAP門店亦於今天正式撤店。GAP在上海、南京等地的門店也在撤店清倉。GAP中國區總部近日在回應時稱，「服裝時尚行業變化迅速，在大中華地區尤其如此」，因此GAP會定期審視自身業務策略和模式，並根據情勢做相應調整。

GAP此次關店，也讓此前出售中國大陸業務的傳聞再受關注。去年3月，消息人士爆料，GAP正在考慮包括出售中國業務在內的潛在選項，以調整在中國大陸的營運情況。

此前，進入中國大陸6年的GAP集團旗下快時尚品牌Old Navy已宣布撤離中國。近年GAP綫下門店數量大大收縮。在北京地區，僅2020年，GAP就接連關閉王府井APM店、西單大悅城、頤堤港店等多家門店，其中APM店是2010年開設的首家中國旗艦店。GAP商城小程序顯示，目前內地僅剩150餘家門店。

與門店數一同縮減的還有GAP的銷售額。GAP集團今年第一季財報顯示，公司銷售額同比下降一成三至35億美元，淨虧損1.62億美元。

「GAP集團依舊存在門店客流量下滑、電商業務增長落後、品牌影響力下滑、服裝價格通縮和利潤率下滑等問題，亟需進行重大轉型。」摩根士丹利此前發布的報告指出。

1969年成立於美國的GAP，是和Zara、H&M並肩的美國最大服裝零售商。此前，因抵制新疆棉花，H&M曾引起大陸網友憤怒並被抵制，截至去年底，H&M在中國已有60家門店關停，佔總門店數一成二。

上月底，Zara的三個姐妹品牌Bershka、Pull&Bear和Stradivarus同時關閉天貓旗艦店，告別中國大陸市場。去年初，Zara母公司Inditex集團曾宣布，全面關閉旗下這三個品牌中國地區綫下實體店，只保留綫上渠道。Inditex集團財報顯示，從去年4月底到今年4月底，Inditex旗下幾乎所有品牌門店都呈收縮趨勢。