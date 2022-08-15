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獨／每百人1到2人發生「新冠反彈」 指揮中心建議這樣做

大陸新增本土確診692例無症狀病例1620 海南是重災區

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸多省醫護人員支援海南三亞防疫工作。（新華社）
大陸多省醫護人員支援海南三亞防疫工作。（新華社）

據中國大陸國家衞健委網站消息，8月14日0至24時，中國大陸新增確診病例770例。本土病例692例，本土無症狀感染者1620例。海南仍然是中國大陸新冠疫情的震央，目前滯留的外省旅客仍有十八萬多人。

14日新增的本土確診有692例，包括海南582例，西藏69例，廣東12例，浙江8例，福建6例，青海3例，內蒙古2例，重慶2例，四川2例，上海1例，江蘇1例，江西1例，河南1例，陝西1例，新疆1例，含48例由無症狀感染者轉為確診病例(西藏24例，海南13例，浙江6例，廣東2例，四川1例，青海1例，新疆1例)。無新增死亡病例。新增疑似病例1例，為境外輸入病例(在上海)。

中國大陸新增無症狀感染者1708例，其中境外輸入88例，本土1620例(海南580例，西藏523例，新疆343例，江西52例，兵團40例，浙江28例，湖北10例，內蒙古9例，四川6例，青海6例，上海5例，河北4例，廣東4例，廣西3例，陝西3例，福建1例，河南1例，重慶1例，雲南1例)。

另外，境外輸入病例78例(北京16例，廣東15例，上海11例，黑龍江6例，山東6例，四川6例，福建5例，吉林3例，雲南3例，陝西3例，內蒙古2例，遼寧2例)，含11例由無症狀感染者轉為確診病例(山東3例，北京2例，遼寧2例，廣東2例，四川2例)。

據香港電台，海南省海口市新冠病毒疫情防控工作指揮部表示，為有效控制疫情，按照海南省疫情防控指揮部部署，經研究，決定將當前執行的臨時性靜態管理時間，延長至星期二凌晨1時。為方便採購生活必需品，星期一早上6時到8時，市民及遊客可憑第七輪核酸檢測貼紙，出入農貿市場等生活必需品場所。

據了解，海口全市各區星期一早上8時到晚上8時，進行第八輪城鄉全域核酸檢測。

另外，海南省東方市新冠疫情防控工作指揮部表示，為進一步阻斷疫情蔓延，盡快實現社會面清零的目標，東方市全域靜態管理時間繼續延長三日，從今日凌晨零時起，至星期三午夜12時，除保障社會基本運行服務、疫情防控和緊急特殊情況外，全市範圍限制人員流動，原則上「不進不出」「足不出戶」，保持靜默狀態。

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