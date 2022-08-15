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一級保護動物 東方白鸛首現北京溫榆河

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
溫榆河公園迎來東方白鸛，它是大陸國家一級保護動物。圖／本報北京傳真
溫榆河公園迎來東方白鸛，它是大陸國家一級保護動物。圖／本報北京傳真

盛夏清晨，北京溫榆河公園內，清河、溫榆河兩河交匯處的「生態心」被薄霧籠罩，白鷺、蒼鷺、鸕鷀等鳥兒們正在戲水。其中，有一隻白頭、白頸、黑羽、黑喙的大鳥悠閒地踱步、覓食，這是溫榆河公園迎來的又一位「重量級來賓」－東方白鸛。

東方白鸛是大陸國家一級保護動物，被國際自然保護聯盟判定為瀕危物種，目前野生種群數量僅3000隻左右。因其體態優雅，又被稱為「鳥中君子」。當天出現在溫榆河公園的這隻方白鸛，擁有一襲標誌性的「白衣黑裙」，雙腿修長，頸部時常彎成漂亮的S形。

「這是在溫榆河流域第一次監測到東方白鸛。」溫榆河生態監測與評價專家吳嵐介紹，東方白鸛是一種「大型涉禽」，鍾愛偏僻、開闊特別是長有稀疏樹木的河流、湖泊、水塘，以及水渠岸邊和沼澤地。由於北京地區缺乏這類地理生境，因此東方白鸛在北京並不常見。

過去，在北京偶有「路過」的東方白鸛出現，但多在春秋兩季。夏季是東方白鸛的繁殖季。這時的鳥類更敏感，對自然條件要求更苛刻。吳嵐說，這說明溫榆河公園「生態心」自然帶的條件，很可能已經符合東方白鸛養育後代的需要。

此次發現東方白鸛的溫榆「生態心」，濕地水網豐富。由於近期北京降雨增多，河道水量更加豐沛，挺水植物生長繁茂，對鳥兒棲息來說，隱蔽性極強。溫榆河生態監測與評價專家王玉玉說：「東方白鸛的胃口很大，以魚類、水生甲殼類、蛙類、蛇類和昆蟲等為食，這從側面佐證了該水域物種的數量，和種類的豐富性」。

北京 濕地 標誌

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