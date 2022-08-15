新城市運動 陸地衝浪成潮人新寵

「現代女性在生活中需要更多的甜味劑和多巴胺，所以我們才會用『新城市運動』充實自己。」腳踩滑板，身體搖擺律動，傍晚臨近，成都白領馮琳沙又來到錦城綠道練習陸地衝浪（簡稱陸衝）。雖然初學不久的她雙膝因磕碰滿是瘀青，但在這位陸衝女孩看來，掌握貼地飛行的一刻，一切付出都物超所值。

中新社報導，陸衝是一項用滑板在陸地上模仿衝浪的運動。這項起源於美國加州的小眾運動在中國大陸各大城市急劇升溫，和飛盤、腰旗橄欖球等其他新城市運動項目一道持續攪熱中國街頭。

馮琳沙說，自己一開始玩陸衝只是為了擴大交友圈，但沒想到零基礎的自己通過網上教學視訊自學，很快能上板滑行，於是又產生了「在板上更酷一點」的想法。特別是沿著河邊滑行，風愈大愈舒服，有放飛自我的感覺。

除了對初學者友好，滑板入奧及北京冬奧會掀起的冰雪熱也是讓陸衝成為大陸都市潮人新寵的原因之一。四川大眾體育聯合會滑雪運動委員會副會長李昶郴介紹，滑板、衝浪板不受季節影響、沒有場地限制，讓滑雪愛好者在炎熱夏季也能保持對滑雪板的熟悉，在北京冬奧會表現優異的谷愛淩、蘇翊鳴都是滑板高手。

大陸都市中不斷完善的綠道及運動場地，為新城市運動愛好者們提供了「說動就動」的底氣。當前大陸政府正致力於優化以人民為中心的綠色共享空間，預計十四五期間將新增和改造城市公園綠地面積約10萬公頃，新增和改造綠道長度約2萬公里。

在西南財經大學工商管理學院教授王禕看來，新城市運動為人們的生活空間增加了一道靚麗風景，但要讓新事物健康發展，還需考慮到城市空間資源的合理分配、完善培訓市場的准入機制及運動安全的引導。「當前新消費層出不窮，陸衝正好契合消費者關注健康、強調個人體驗、消費社交化這幾方面的趨勢。隨著經濟的發展和消費文化的多元融合，這樣的新運動會更多湧現。」