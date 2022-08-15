動感音樂咖啡香 四川首屆露營季開幕

夕陽西下，五彩繽紛、各式各樣的帳篷「散落」在一片片青翠的草地上，動感的音樂、從移動咖啡車中飄出的淡淡咖啡香味……

近日，「露營德陽暢享安逸」2022四川首屆露營季開幕式，在四川省德陽市舉行，這也是四川舉辦的首屆由成渝地區城市群共同參與的露營行業盛會。

開幕式在省級非物質文化遺產倉山大樂的精彩表演中拉開序幕。緊接著，雜技表演《國寶獻藝》、《魅力德陽》等節目輪番上演。開幕式上還發布了《德陽市露營基地建設和管理服務規範（試行）》、《德陽市露營基地等級評定管理辦法（試行）》，這也是四川省首份圍繞「露營行業」出台的規範性文件。

據悉，本次露營季活動為期3天，還將舉行四川首屆露營裝備展、「露營與當下旅遊發展」研討會，以及林間放映廳、劇本殺桌遊、海鮮夜市等系列配套活動。

近年來，德陽著力提升鄉村文創小鎮等精品旅遊景區休閒度假功能，和海景區、綿竹九龍滑草基地、凱江大回灣、旌韻高槐村、旌韻桂花村等眾多景點和周邊鄉鎮，成為成渝地區城市群露營愛好者的勝地。

此次活動的舉辦，是德陽在文旅方向積極主動融入成都都市圈發展的一次有力印證，將大力提振文旅市場信心，也為業內人士搭建更高的交流展示平台，匯聚更廣的合作資源。