產能3年翻倍 常山女婿落地生根

台灣青年李紹暘「登陸」8年，穩扎穩打。1989年出生的他，怎麼也沒想到，自己家庭和事業的另一半均是大陸人。

中新社報導，「妻子是漳州常山人，兒子剛出生不久，我已在大陸買房了……」福建省漳州市常山嶠豐機械鑄造有限公司董事長特助李紹暘說。

據報導，常山嶠豐機械鑄造有限公司地處福建省漳州市常山華僑經濟開發區，這裡是全大陸第二、福建省最大的華僑農場，交通便利，營商環境優越，僑鄉特色鮮明，已連續舉辦多屆東南亞風味美食節。

「常山人非常熱情，當地美食超多，超好吃，我喜歡在這裡落地生根。」李紹暘稱，他跟朋友介紹自己時，都自稱常山女婿。

來自台灣彰化的李紹暘，祖籍福建泉州，家族在台灣和大陸都有機械鑄造廠，從事五金機械鑄造、機電零配件加工製造等。據李紹暘介紹，他父親看準大陸前景，於2013年在大陸創立公司。

2014年，李紹暘跟隨著父親的腳步來到大陸，做父親的特助。據李紹暘回憶，首站來到廈門時，感覺特別好，高樓大廈多，城市很繁榮，一點不比台灣差。平日裡，李紹暘愛結交朋友，也常參加兩岸青年交流活動。「我太太是台胞介紹的，那位台胞太太也是漳州人。」

2020年，李紹暘與大陸姑娘攜手組建家庭，兒子現在9個月大了，一家三口幸福滿滿。但受疫情影響，李紹暘還沒能帶太太回台灣舉辦婚禮，覺得有點遺憾。「兒子也還沒帶回台灣見爺爺奶奶，打算年底一家三口回台灣過年。」

事業方面，李紹暘有著清晰的奮鬥目標。他坦言，這得益於合夥人——公司總經理、來自閩南泉州晉江的許天嘗。

「他以前是我們在大陸的零售商，認識多年了，為人勤懇。後來我們在大陸創立公司，自然想到找他一起合夥創業打拚。」李紹暘坦言，從客戶關係變成合作人，開始也因管理理念不同發生過爭執。「在爭吵中磨合，大家出發點都是好的，都希望公司壯大。」

「公司運轉後，三年多時間產能就翻倍，發展很快。來到大陸拓展，對家族來說是非常重要的轉折點。」李紹暘說。

「我們是做代工為主，很多產品通過台灣銷往東南亞等地。疫情後，訂單大增，是擴廠的好時機。」李紹暘表示，現在訂單多到做不完，已排到了明年3月份交貨，客戶也願意等。李紹暘正準備擴充場地和產能，更新設備，在老廠區新建廠房。