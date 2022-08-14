上海徐匯宜家IKEA封控 實施2天閉環管理和5天健康監測

上海市衛生健康委副主任趙丹丹14日表示，對徐匯區宜家IKEA商場臨時管控是因為14日發布的陽性感染者，他的密切接觸者的活動軌跡涉及徐匯區宜家。據上海市疫情防控有關規定，對徐匯宜家涉及到的相關區域和人員實施2天閉環管理和5天健康監測。排查情況如無異常，商場將恢復正常營業。

趙丹丹提醒市民，進入大型商業場所要做好個人防護，全程佩戴口罩，與人保持一定距離，避免聚集。同時聽從現場工作人員指揮，自覺遵守掃碼秩序，主動掃場所碼和展碼。未能正常掃碼時，主動向現場工作人員尋求幫助。掃碼情況存在異常的，應當就地等待，並積極配合場所管理者和防控部門落實核酸檢測、人員管控等措施。

趙丹丹說，風險人員涉及的場所，環境可能會存在病毒汙染，防控部門會結合人員軌跡和停留時間等實際情況，根據風險評估的結果，對涉及的人員和場所實施管控措施。市民一旦接到防疫人員相關流調問詢，要履行防疫責任，如實告知活動軌跡等資訊。接到相關健康提示短信，要按照短信內容落實後續管控措施，並做好個人防護、立即進行核酸採樣檢測。