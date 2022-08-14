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大陸暑期電影票房破75億超去年同期 獨行月球暫居榜首

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
7月29日上映的《獨行月球》提振整個2022年暑期檔院線表現。（新浪新聞）
7月29日上映的《獨行月球》提振整個2022年暑期檔院線表現。（新浪新聞）

大陸電影市場有恢復趨勢，燈塔專業版數據顯示，截至今日（14日）中午12時，2022年暑期檔（6月1日至8月31日）大陸全國電影票房（含預售）突破75億元（人民幣，下同），已超過2021年暑期檔總票房（73.81億元），提前實現正增長。

據鳳凰網，今年暑期檔總場次已突破2431.9萬，總出票1.93億張。暫列暑期檔票房前5名的電影分別為︰《獨行月球》（23.1億元）、《人生大事》（16.86億元）、《侏羅紀世界3》（10.6億元）、《神探大戰》（7.02億元）、《明日戰記》（3.07億元）。

其中，7月29日上映的《獨行月球》提振整個暑期檔院線表現。這部由開心麻花出品，沈騰、馬麗合作的科幻喜劇目前累計票房已破23億元，走勢頗佳。

大陸電影業內人士分析稱，今年暑期檔上映的新片數量明顯增多，共有91部。相比只有一周的春節檔、「十一」檔等傳統大檔期，長達60天的暑期檔「戰線長」，有利於片方不斷拓展新的細分市場，科學鋪排宣發節奏，吸引更多觀眾。

此外，大陸各地戲院陸續復工。截至14日，大陸營業戲院總數達10,257家，營業率恢復至83.2%，有望逐步回歸正常水平。大陸國家電影局也聯合多家電影票務平台，發放1億元觀影消費券，促進電影市場有序復甦。

今年上半年，大陸電影市場呈現疲軟態勢，在過去的五一檔和端午檔期中，全國票房相比去年同期均有較大差距。電影業界普遍預計，暑期檔的表現可以扭轉全國票房頹勢，提振市場信心。

電影 人民幣

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