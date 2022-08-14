聽新聞
test
0:00 / 0:00
四川德陽市一道在建橋垮塌 已致1死1傷
據央視報導，今日（14日）上午9時許，四川德陽市峨眉路南段與岷江東路交會路口一處在建工地在施工過程中發生事故，一道在建橋垮塌。
目前，事故導致1人經搶救無效死亡，1人受傷入院治療生命體徵平穩，1名被困人員正在積極救援，事故原因正在調查中。
報導指，事故發生後，當地第一時間組織應急、住建、公安、消防、醫療等專業力量趕赴現場救援。
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言