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四川德陽市一道在建橋垮塌 已致1死1傷

香港01／ 撰文： 朱加樟
四川德陽市峨眉路南段與岷江東路交會路口一處在建工地在施工過程中發生事故，一道在建橋垮塌。圖／翻攝自微博
四川德陽市峨眉路南段與岷江東路交會路口一處在建工地在施工過程中發生事故，一道在建橋垮塌。圖／翻攝自微博

據央視報導，今日（14日）上午9時許，四川德陽市峨眉路南段與岷江東路交會路口一處在建工地在施工過程中發生事故，一道在建橋垮塌。

目前，事故導致1人經搶救無效死亡，1人受傷入院治療生命體徵平穩，1名被困人員正在積極救援，事故原因正在調查中。

報導指，事故發生後，當地第一時間組織應急、住建、公安、消防、醫療等專業力量趕赴現場救援。

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文章授權轉載自《香港01》

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