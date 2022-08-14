重慶加油站太離譜！把柴油當汽油供應 致兩百輛車加錯油

竟有這種事！重慶一油罐車誤把柴油注入汽油槽，導致到加油站欲加汽油的車輛加入柴油而故障。加油站周遭有數十輛車都是剛加完油就故障的汽車，經統計共有約兩百輛汽車誤加柴油受損。

上游新聞報導，出事的加油站是位於重慶長壽區菩提街道的勝天加油站，加油站工作人員坦承，並非油品質量問題，是誤操作。是油罐車在卸油時，誤將柴油卸入到92號汽油槽中。受到影響的時間段是8月11日下午4時50分至6時左右。

該加油站工作人員表示，加油站已暫停營業，加油站將安排拖車把車輛拖到修理廠放油，清洗油路，所有費用由加油站承擔。

另據重慶廣電第一眼，該加油站顧客之一周先生表示，加油站會承擔修理費，每台車賠償800元人民幣和一箱油。

不過，一名加錯油的女車主對加油站承諾書中第三點「提供一次性補償800元」的條款有疑慮，她擔心車子後續還會出現問題，例如引擎要是出了問題，即使清洗了還是會受到影響，這個不是一次性補償可以解決的。

重慶市長壽區市場監管部門工作人員已對事情展開調查，並要加油站立即整改，加強對員工的教育，整改完成後，經有關部門檢查合格，才能重新經營。

專家指出，汽油和柴油的燃點不同，如果汽油機加柴油，會在缸內提前把柴油點燃，這樣就會造成發動機震動，對發動機損害很大，很容易引發交通事故。