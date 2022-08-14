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四川突發洪水沖走多名玩水遊客 畫面太慘烈

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
四川彭州龍門山鎮午後大雷雨引發山洪爆發，多名遊客在溪中遊玩走避不及被沖水沖走。圖中原站在溪中高點處的三名遊客最終也被沖走。（椒點新聞）
四川彭州龍門山鎮午後大雷雨引發山洪爆發，多名遊客在溪中遊玩走避不及被沖水沖走。圖中原站在溪中高點處的三名遊客最終也被沖走。（椒點新聞）

四川省成都市彭州市龍門山鎮午後大雷雨，引起龍漕溝區域突發山洪，導致多名群眾被洪水沖走。截至今早（14日）已造成7人死亡，還有多人失蹤待援。

央視新聞報導，成都市應急管理局和彭州市應急管理局，已派出直升機、消防救援隊伍67人3艇、成都市安全生產專業救援隊伍和社會救援力量88人10艇參與救援。

彭州市政府的「彭州應急」微博表示，13日14時37分，彭州市龍門山鎮接到氣象預報，轄區有對流雲團生成，將伴有短時強降雨（大雷雨）。接報後，龍門山鎮政府幹部立即到轄區內河道沿線戲水遊客進行勸離。

極目新聞援引親歷者說法，山洪水來得太快，導致有多人撤離不及被沖走。幾秒鐘回頭一看自己露營的天幕與車子就被都衝走了；此外，也有不少人被沖走，其中還有小孩。

從現場的視頻看到，部分遊客來不及撤走站在較高的石頭上，但最終因體力不支都被洪水沖走，恐多凶多吉少。

洪水 大雷雨 直升機

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