聽新聞
test
0:00 / 0:00

歲月寫臉上？陸男被認成老30歲大叔 網友讚：讀懂工作的辛酸

香港01／ 記者卡洛兒／報導
90年代出生的大陸湖北男小健做了10年鋼鐵工人， 皮膚黝黑，而且皺紋很深，很多人都誤以為他是60後大叔。圖／網路圖片
90年代出生的大陸湖北男小健做了10年鋼鐵工人， 皮膚黝黑，而且皺紋很深，很多人都誤以為他是60後大叔。圖／網路圖片

歲月催人老，在工地工作的面容就更加飽歷滄桑。大陸1名90年代的男子做了10年鋼鐵工人， 皮膚黝黑，而且皺紋很深，很多人都誤以為他是60年代出生的大叔，並嘲笑他「長得太著急」。不過這張寫滿歲月痕跡的臉，卻讓他在網路上意外爆紅，至今在社交平台擁有6.4萬粉絲，他則在影片中呼籲「不要嘲笑一個努力的人」。

1990年生的李健林（小健）是湖北麻城人，在武漢做了10年鋼鐵工人，178公分高的個子只有50多公斤，因長年日曬雨淋，皮膚變得黝黑粗糙，亦滿臉皺紋，經常被誤會是「60後」，足足比真實年齡大了30歲。

有次吃午飯時，小健無聊打開了美顏相機，發現自己異常白淨，但下一秒美顏消失後，又回復粗糙，遂在這則美顏前後對比的影片分享至社交平台，沒想到竟一夜爆紅，播放量高達1358萬次，6萬網友按讚，更幫助他吸引超過萬名粉絲。很多網友都認為其反差感令人好奇，又不相信他是「90後」，小健因而拿出身分證向網友展示其出生日期，並解釋每日工作風吹日曬，「青春肯定走得快」，直言「我拼命賺錢的樣子雖然狼狽，但不要嘲笑一個努力的人」。

目前小健已是1位擁有6.4萬粉絲的網紅，拍攝的影片亦相當簡單，就只是打開手機將鏡頭調換成前置鏡頭，然後對著自己的臉拍攝，但就是這張臉讓網友讀懂了在工地工作背後的辛酸。他受訪時表示，堅持拍影片不是為錢，只是為生活找一個出口，和遠方的人找到一些共鳴。

90年代出生的大陸湖北男小健做了10年鋼鐵工人， 皮膚黝黑，而且皺紋很深，很多人都誤以為他是60後大叔。圖／網路圖片
90年代出生的大陸湖北男小健做了10年鋼鐵工人， 皮膚黝黑，而且皺紋很深，很多人都誤以為他是60後大叔。圖／網路圖片

延伸閱讀：

用輕便相機拍照好丟臉？這想法已過時 四類最常見的輕便相機

網紅擁超巨大啤酒肚 每餐狂食3000卡路里靠1招月賺$10萬

文章授權轉載自《香港01》

延伸閱讀

忘了自己被通緝！他報警投訴麥當勞薯條冷掉 下場糗了

泰國火辣DJ玩太嗨！脫衣解扣給客人塞錢 脫序畫面流出下場慘

飛來橫禍！女子海邊遊玩 突遭沙灘傘刺中胸口喪命

影／吃太多「瘋狂蜂蜜」神智不清…棕熊癱坐卡車 超茫模樣曝光

相關新聞

水來的太快！ 四川彭州突發山洪已致4死9傷

全球氣候變遷詭異，大陸各地除了迎來高溫，連帶引發暴雨山洪等天災。四川彭州市龍門山鎮龍漕溝13日突發山洪，截至19點30分...

滯留海南17.8萬旅客 已有8835人乘56架包機返航

大陸海南疫情發展迅速，多地封城，對於滯留當地的近18萬旅客，當地官方最新公布數據是已有8,835人返航。

歲月寫臉上？陸男被認成老30歲大叔 網友讚：讀懂工作的辛酸

歲月催人老，在工地工作的面容就更加飽歷滄桑。大陸1名90年代的男子做了10年鋼鐵工人， 皮膚黝黑，而且皺紋很深，很多人都誤以為他是60年代出生的大叔，並嘲笑他「長得太著急」。不過這張寫滿歲月痕跡的臉，卻讓他在網路上意外爆紅...

寧夏被譽為塞上江南 「沙湖」集水鄉、大漠風光為一體

大陸寧夏回族自治區雖受沙漠環繞，但在黃河灌溉、多年生態治理下，有著「塞上將南」美譽，其中「沙湖生態旅遊景區」更構成了以秀...

大陸氣象專家：這個夏天恐是近61年來最熱的一年

中國大陸多地近日持續高溫炎熱，大陸國家氣候中心首席預報員陳麗娟指出，未來兩周，中國南方高溫天氣仍將持續。預計今年中國大陸...

上水扔磚釀命案 2年青囚5年半 反修例案刑期第三高

香港2名青年被指於2019年11月於上水參與掟磚，誤殺70歲清潔工人之案件，高院陪審團於上月12日裁定2人誤殺罪及蓄意傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。