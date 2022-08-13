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寧夏被譽為塞上江南 「沙湖」集水鄉、大漠風光為一體

聯合報／ 記者陳政錄／寧夏即時報導
沙湖有沙也有湖。攝影／記者陳政錄
沙湖有沙也有湖。攝影／記者陳政錄

大陸寧夏回族自治區雖受沙漠環繞，但在黃河灌溉、多年生態治理下，有著「塞上將南」美譽，其中「沙湖生態旅遊景區」更構成了以秀美江南水鄉與雄渾大漠風光為一體的獨特景觀，近年積極融合自然生態和創新科技，並推出地球倉、沙漠帳篷營地等生態旅居體驗民宿，期待搶攻大陸疫後復甦的跨省旅遊市場。

沙湖位於寧夏回族自治區石嘴山市平羅縣境內，賀蘭山下、黃河沿岸，總面積80.1平方公里，是大陸國家首批5A級景區、十大魅力濕地等，有山、有沙、有湖、有蘆葦、有飛鳥、有游魚、有彩荷等七大資源。

據了解，沙湖原是黃河改道後留下的碟形窪地，水域面積約45平方公里，曾是當地重要漁場，但在人為汙染下造成生態系統退化。為保障近兩百種鳥類棲息，以及漁業資源等，寧夏官方透過產業搬遷、生態改造，逐漸成為一個「生態旅遊景區」。

如今，遊覽沙湖除了乘船穿梭蘆葦叢、觀賞水鳥、騎乘駱駝外，還開發出了快艇等水上活動，增設花海、彩荷區，以及萌寵樂園、天鵝島、海獅表演，並結合自然生態和創新科技，打造了飛鳥奇幻館和《飛越沙湖》飛行體驗館，還有在文旅方面，推出奇趣蛋屋、地球倉、星玥居、沙漠帳篷營地等為代表的生態旅居體驗民宿。

當地導遊王曉婷表示，在疫情前，沙湖每年遊客量在100萬人次以上，最高峰為120萬人次，港澳台遊客每年也會有三、四萬人次的規模。儘管疫情後有所下滑，但沙湖仍透過舉辦水上運動文化節、觀鳥節等，並開發新路線、景點吸引遊客。她還說，過去，寧夏文旅廳每年都會安排到台灣進行宣傳，參加台北旅展等，沙湖在台灣觀光客中，享有一定的知名度，期許疫情結束後，新老遊客都能來看看現在的「新沙湖」。

彩荷區。攝影／記者陳政錄
彩荷區。攝影／記者陳政錄
沙湖景區內重現老一輩漁民用漁鷹捕魚的情景。攝影／記者陳政錄
沙湖景區內重現老一輩漁民用漁鷹捕魚的情景。攝影／記者陳政錄
沙湖內的花海。攝影／記者陳政錄
沙湖內的花海。攝影／記者陳政錄

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