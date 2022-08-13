系統遭駭？大陸高鐵12日晚間出現史上首度大範圍誤點

據大陸財新網報導，12日晚間，大陸高鐵成都東站、重慶北站、濟南西站、貴陽北站、瀋陽北站、南京南站等多個高鐵站突然發生罕見的列車大範圍誤點，導致各車站內擠滿原本準備搭車的旅客。

對於列車誤點原因，大陸鐵路部門僅簡單表示：「設備故障」。但在財新網微博這則報導下方，不少網友都質疑，是否是因高鐵系統遭境外駭客攻擊所致。但官方尚無進一步說明。

一名12日22時許滯留在重慶北站的乘客告訴財新網，「第一次遇到高鐵站所有的列車全部晚點。」另一名同樣在重慶北站候車的乘客則表示，她原本搭乘20時左右發車的高鐵，晚點後，要等到22時多才能出發。

中國鐵路成都局集團微博「西南鐵路」12日晚間20時許表示，12日18時30分左右，鐵路部門檢查發現設備故障，現已開通線路，正在恢復運輸秩序。受此影響，成都局管內部分線路列車將不同程度晚點運行。

中國鐵路成都局工作人員告訴財新網，設備故障具體原因尚不清楚。報導則引述消息稱，列車大面積晚點的原因是列車「CIR」無法註冊，因通信設備故障，導致列車無法接收信號。

CIR全稱是「機車綜合無線通信設備」，是保障列車運行安全、提供調度通信等功能的行車通信設備，關係到列車準點運行。CIR安裝在機車、動車組、軌道車上，能滿足地面行車指揮人員、列車駕駛和其他人員的一切通信需求。