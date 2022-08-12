陸銀保監會：河南、安徽5家村鎮銀行涉嫌嚴重犯罪

大陸銀保監會12日指出，河南、安徽5家村鎮銀行受不法股東操控，通過內外勾結、利用第三方平台等方式，吸收並非法占有公眾資金，涉嫌嚴重犯罪。此外，截至8月11日晚，已累計墊付人民幣180.4億元。

據第一財經報導，8月12日大陸銀保監會有關官員在通氣會上指出，河南、安徽5家村鎮銀行受不法股東操控，通過內外勾結、利用第三方廠商平台以及資金掮客等方式，吸收並非法占有公眾資金，「性質惡劣，涉嫌嚴重犯罪」。尤其是村鎮銀行帳外吸收的資金既未繳納存款準備金，也未繳納存款保險費。

報導稱，上述官員亦表示，據目前所掌握證據，絕大多數帳外業務普通客戶對新財富集團涉嫌犯罪行為不知情、不了解。

河南、安徽自7月11日起已發布四批墊付，銀保監會官員表示，墊付過程中出現一些新情況，包含共有14.7萬客戶未登記，除「長期睡眠戶」（帳戶金額人民幣100元以下）外，還有少量可疑帳戶，「這些客戶可能存在被犯罪分子欺騙、裹挾，冒名開戶，需進一步核實資訊，甄別和判斷交易行為」。

截至8月11日晚，已累計墊付43.5萬戶，人民幣180.4億元。客戶、資金墊付率分別是69.6%、66%。

此前，6月中旬許多河南村鎮銀行的儲戶發現自己的「健康碼」被賦紅，河南許昌公安局6月18日通報指出，河南新財富集團相關犯罪集團涉嫌利用村鎮銀行犯罪，已拘捕一批嫌犯及凍結一批資金。

此案牽連甚廣，多位河南金融官員相繼被捕。12日官宣遭調查的官員包含銀保監會河南監管局政策法規處處長、一級調研員蔣紅華，銀保監會河南監管局案件稽查處副處長、二級調研員杜其文。

涉事的5家村鎮銀行，包含河南的禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行，以及安徽省的固鎮新淮河村鎮銀行。