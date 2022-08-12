快訊

白宮國安官員：美軍近期將穿越台海、美台將推進貿易談判

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸銀保監會：河南、安徽5家村鎮銀行涉嫌嚴重犯罪

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸銀保監會12日指出，5間村鎮銀行涉嫌嚴重犯罪，圖為禹州新民生村鎮銀行。圖／取自禹州新民生村鎮銀行官網
大陸銀保監會12日指出，5間村鎮銀行涉嫌嚴重犯罪，圖為禹州新民生村鎮銀行。圖／取自禹州新民生村鎮銀行官網

大陸銀保監會12日指出，河南、安徽5家村鎮銀行受不法股東操控，通過內外勾結、利用第三方平台等方式，吸收並非法占有公眾資金，涉嫌嚴重犯罪。此外，截至8月11日晚，已累計墊付人民幣180.4億元。

據第一財經報導，8月12日大陸銀保監會有關官員在通氣會上指出，河南、安徽5家村鎮銀行受不法股東操控，通過內外勾結、利用第三方廠商平台以及資金掮客等方式，吸收並非法占有公眾資金，「性質惡劣，涉嫌嚴重犯罪」。尤其是村鎮銀行帳外吸收的資金既未繳納存款準備金，也未繳納存款保險費。

報導稱，上述官員亦表示，據目前所掌握證據，絕大多數帳外業務普通客戶對新財富集團涉嫌犯罪行為不知情、不了解。

河南、安徽自7月11日起已發布四批墊付，銀保監會官員表示，墊付過程中出現一些新情況，包含共有14.7萬客戶未登記，除「長期睡眠戶」（帳戶金額人民幣100元以下）外，還有少量可疑帳戶，「這些客戶可能存在被犯罪分子欺騙、裹挾，冒名開戶，需進一步核實資訊，甄別和判斷交易行為」。

截至8月11日晚，已累計墊付43.5萬戶，人民幣180.4億元。客戶、資金墊付率分別是69.6%、66%。

此前，6月中旬許多河南村鎮銀行的儲戶發現自己的「健康碼」被賦紅，河南許昌公安局6月18日通報指出，河南新財富集團相關犯罪集團涉嫌利用村鎮銀行犯罪，已拘捕一批嫌犯及凍結一批資金。

此案牽連甚廣，多位河南金融官員相繼被捕。12日官宣遭調查的官員包含銀保監會河南監管局政策法規處處長、一級調研員蔣紅華，銀保監會河南監管局案件稽查處副處長、二級調研員杜其文。

涉事的5家村鎮銀行，包含河南的禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行，以及安徽省的固鎮新淮河村鎮銀行。

人民幣

延伸閱讀

【專家之眼】河南村鎮銀行1800億案背後的政治陰影

河南村鎮銀行維權案：中國暴打人民的人民銀行之亂

相關新聞

長江汛期反枯 幹流水位創新低

近期歐洲旱情嚴重，中國大陸長江流域也出現旱象。大陸水利部指出，今年七月以來，長江流域降雨量較常年同期偏少四成，出現「汛期...

香江風情／香港新景 家住機場跑道

新冠肺炎病毒特別是變種病毒的爆發，打沉香港經濟，包括香港經濟的定海神針香港樓市。港府最新經濟預測是繼續調低經濟成長指標，...

只渡有「元」人 陸寺廟商業化 少林方丈擁18家企業

最近，一篇標題為《比承包醫院更黑：莆田人承包了中國90%的寺廟 》的文章刷遍微信朋友圈，網友議論紛紛，中國佛教協會官網刊文《抹黑佛教的用意何在 》回應。有專家認為，寺廟存在承包是不爭的事實，寺廟商業化和擁有龐大資產也是大陸社會矚目的焦點。

小鵬P7車主開輔助駕駛 浙江寧波追尾致1死 專家疑主動煞車出問題

有網友曝出一小鵬P7車主，在高架橋上追尾前方故障車輛致一死。小鵬汽車方面11日表示，浙江寧波一車主10日駕駛車輛與前方檢...

上海隨申碼被駭 4850萬用戶個資外洩

據陸媒報導，中國上海市疫情防控應用程式「隨申碼」疑遭駭客入侵，4850萬用戶個資外洩，近日已有人在駭客論壇兜售。研發隨申...

陸銀保監會：河南、安徽5家村鎮銀行涉嫌嚴重犯罪

大陸銀保監會12日指出，河南、安徽5家村鎮銀行受不法股東操控，通過內外勾結、利用第三方平台等方式，吸收並非法占有公眾資金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。