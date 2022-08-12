長江幹流水位創歷史同期新低 近千萬畝耕地傳出旱情

最近，一篇標題為《比承包醫院更黑：莆田人承包了中國90%的寺廟 》的文章刷遍微信朋友圈，網友議論紛紛，中國佛教協會官網刊文《抹黑佛教的用意何在 》回應。有專家認為，寺廟存在承包是不爭的事實，寺廟商業化和擁有龐大資產也是大陸社會矚目的焦點。

2022-08-13 00:10