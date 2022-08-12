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長江幹流水位創歷史同期新低 近千萬畝耕地傳出旱情
大陸官方最新消息顯示，長江流域降雨量近期比往年減少，長江幹流水位創下歷史同期最低，附近多個省市近千萬畝耕地受旱。
據大陸水利部網站11日公布的消息，7月以來長江流域降雨較往年減少四成，當前長江幹流以及洞庭湖、鄱陽湖水位較常年同期偏低4.7到5.7公尺，均為有實測記錄以來同期最低；部分地區小型水庫蓄水嚴重不足。
大陸水利部並指出，長江流域旱情快速發展，安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川6省（直轄市）耕地受旱面積967萬畝，有83萬人因旱供水受到影響。目前，大中型灌區水源可得到有效保障，但部分灌區末端區域和望天田受旱較重；而部分以小型水庫或山泉水、溪流水作為水源的分散供水工程缺水，群眾供水受到一定影響，一些群眾需要拉水送水保障生活用水。
目前大陸官方對安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川6省市啟動「乾旱防禦Ⅳ級應急響應」。未來一周長江流域大部將維持高溫少雨天氣，四川、重慶、湖北、湖南、安徽、江西等地旱情可能持續發展。
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