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23歲女可樂當水飲！連飲數瓶2小時後昏迷 糖尿病酮症酸中毒入ICU

香港01／ 撰文： 李納德
23歲女生因為可樂當水飲，早前突然昏迷入院，她一直不知道自己患糖尿病。（微博影片截圖）
23歲女生因為可樂當水飲，早前突然昏迷入院，她一直不知道自己患糖尿病。（微博影片截圖）

不知道自己患糖尿病還要可樂當水飲！河南鄭州1名23歲女平日習慣可樂代水，早前她如常連飲數瓶可樂，2小時後突然昏迷送院，醫生發現她患上糖尿病酮症酸中毒，兼出現敗血急性胰腺炎、呼吸衰竭等情況，已危及性命，幸好經連日搶救後血糖已受控制。醫生指病人本身不知道已患上糖尿病，還持續喝可樂才會導致急性併發症，提醒糖尿病有年輕化趨勢，年輕人除了注意飲食及做運動，也應定期檢查血糖。事件引起關注，央視新聞其後更列出過量飲用碳酸飲品的危害，呼籲6類人要格外關注。

大陸媒體報道，河南鄭州23歲女生童童有「可樂當水飲」的習慣，日前喝到入深切治療部。她因為不愛喝水，平日口渴時會用可樂代替，早前如常連續飲了幾瓶可樂，但2小時後突然昏迷，要送院搶救，醫生檢查後發現她已患上糖尿病酮症酸中毒，並伴隨患有敗血症、急性腎損傷、急性胰腺炎、呼吸衰竭和心率不齊等，已去到隨時有性命危險的情況。

幸好經多日搶救後，童童病情正逐漸好轉，血糖現時已受控制。醫生解釋糖尿病酮症酸中毒是常見的糖尿病急性併發症，是糖尿病患者體內的胰島素缺乏所引致的嚴重代謝紊亂。當人體血糖太高，胰島素又不夠用時，脂肪會分解來提供能量，脂肪分解後會留下一種叫酮體的酸性物，不斷累積後會令血液由正常的中性變成酸性，終導致系統紊亂酸中毒。童童事前不知道自己患糖尿病，仍天天狂飲才導致急性併發症。

醫生指出，近年糖尿病患病率有年輕化趨勢，提醒要注意飲食、有規律運動並定期監測血糖。事件引起許多網民及醫生博主關注，有醫生解釋，本身患糖尿病的患者如急性感染、吃過量糖及澱粉類食物，都有機會誘發酮症酸中毒。不過，部份網民揶揄當事人是狂飲可樂才出事，「牙未掉光算好運」，又不解為何有人會可樂當水喝，「誰控制不好都是自己的錯，關可樂什麼事」。

事件引起關注後，央視新聞亦發布碳酸飲品的5大危害，對6類人來說尤其嚴重，應謹慎飲用。

5大危害包括：

1.產生依賴性

碳酸飲品含大量食品添加劑，如色素、酸度調節劑，在同體內代謝需要大量水，而且內含的咖啡因有利尿作用，促進水份排出，故會愈喝愈覺口渴。

2.損害牙齒

碳酸飲品不僅含糖，還有大量碳酸成份，這些會軟化琺瑯質導致蛀牙。

3.影響消化

二氧化碳雖可抑制飲品的細菌，同時抑制胃腸道菌群，但時間一長會破壞消化系統，特別是年輕人喝狩多引起腹脹，影響食慾造成營養不良，甚至出現胃腸疾病。

4.導致骨質疏鬆

碳酸飲品基本都含磷酸，磷酸能影響體內鈣吸收，攝入過多會導致體內鈣磷比例失調。青少年大量攝入磷酸，會影響骨骼生長發育，大量喝碳酸飲品的兒童發生骨折的機率是普通兒童的三倍。

5.易導致腎結石

碳酸飲品中一般都含咖啡因，攝入過多會導致尿液中鈣離子含量增加，更易產生結石。人體內鎂和檸檬酸鹽可幫助防止腎結石，但咖啡因攝入後會令以上2種物質排出體外，令患結石病風險大增。

6類人應慎喝碳酸飲品：

1.孕婦

色素、防腐劑及過糖分容易令孕婦血糖過高，有可能造成流產，另外孕婦懷孕期間容易缺鈣，可樂中的磷酸也容易搶走人體鈣質。

2.來經女性

磷酸鹽會與體內鐵質產生化學反應，使人體內鐵質難以吸收，女性缺鐵會容易乏力疲憊及精神不振，甚至出現痛經。

3.哺乳期女性

容易影響母乳，影響嬰兒健康。

4.絕經女性

絕經期（更年期）女性由於卵巢功能衰退，雌激素分泌不足，容易引致骨質疏鬆，此階段不宜過量飲碳酸飲品，以免對骨骼造成進一步傷害。

5.高血壓、心臟病人士

有研究指常喝碳酸飲葬會增發高血壓發病率。

6.糖尿病人

碳酸飲品大多含大量糖份，患糖尿病的人應禁喝，避免加重病情。

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文章授權轉載自《香港01》

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