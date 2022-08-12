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第一城鎖車隊7秒極速上鎖 網民直擊傳說中的速度：快過F1方程式
沙田第一城鎖車隊幾乎無人不知，皆因其鎖車速度「沒有最快，只有更快」。有網民近日分享影片，只見第一城1名鎖車隊人員只需7秒時間，就能將1部白色私家車的前轆落鎖，令人嘆為觀止，直言速度「快過F1（一級方程式賽車）換軚」。
該網民在facebook群組「小心駕駛(討論別人同駕駛態度)」 分享影片，形容是「傳說中鎖車最快的地方」。從影片可見，1部白色8人車停泊在沙田第一城私家路邊，當時車上沒有人，有穿螢光背心的屋苑管理人員上前將左邊前轆上鎖，並拍照記錄，整個過程只需7秒時間。其後1對母子現身，但已經無補於事，該媽媽見到車轆被上鎖，疑立即轉身怪責兒子。
影片引起網民熱議，不少人都驚嘆第一城「鎖車特工」的速度，「鎖車速度同熟練度快過F1 換軚班Crews」、「肯定快過法拉利那群先」；亦有熟路司機表示，沒可能跟鎖車隊鬥快，「每座樓都有保安睇住條馬路，1叫機已經有部van仔standby等緊call」、「車兜來兜去」，有人則笑言「被你拍到，他已經輸了」。
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