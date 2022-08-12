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為挽救電影市場 大陸推人民幣1億元觀影消費券

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸將發放人民幣1億元觀影消費券。（微博照片）
大陸將發放人民幣1億元觀影消費券。（微博照片）

由於電影市場低迷，大陸國家電影局公布，為進一步激發電影消費潛力，促進電影市場有序復甦，以「愛電影．愛生活」為口號，在8月至10月開展2022年電影惠民消費季活動，當中包括推動更多新片大片加快上映，聯合多家電影票務平台發放共計人民幣1億元觀影消費券

據每日經濟新聞，深挖農村電影消費潛力，並在電影業推動實施減稅退稅、緩繳社保費、減免房租、用電階段性優惠、 營業中斷類保險等紓困政策。

大陸國家電影局發布關於開展2022年電影惠民消費季的通知，鼓勵電影出品、發行單位積極投放優質影片進入市場，推動更多新片大片加快上映，積極開展路演直播、主創連線等線上線下融合的影片宣介活動，進一步提高宣傳覆蓋面和消費轉化率，吸引更多觀眾走進影院觀影。發放觀影消費券。聯合貓眼、淘票票、抖音等電影票務平台，發放1億元觀影消費券，設立「愛電影·愛生活」2022年電影惠民消費季專區專欄，對觀眾購票費用予以補貼，激發消費熱情。

據大陸國家電影專資辦統計，大陸今年電影暑期檔期在《獨行月球》、《人生大事》等國產影片拉動下，票房已突破70億元。

另據新浪新聞，進入2022年上半年，反復的疫情給電影市場帶來更多不確定性。公開數據顯示，今年上半年，大陸電影票房累計產出171.8億元，同比下降37.7%，觀影人次3.98億，同比下降41.7%。且在2022年3-6月，全國電影票房僅產出41.1億元，同比降幅更是達到65.6%，其中3月、4月、5月票房均創下多年來新低。

大盤票房大面積下滑背後，電影公司的內容投放變得更加謹慎，受此影響，不少上市電影公司在上半年的業績表現並不樂觀，光線、中影雖然盈利，但淨利潤同比降幅都達到60%以上，萬達、華誼、北文、文投控股、上海電影等多家公司均陷入虧損，整體業績低迷。

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