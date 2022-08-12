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江西乾旱 鄱陽湖出現歷史性低水位

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
江西高溫晴熱天氣持續，當地旱情進一步惡化，鄱陽湖出現歷史罕見低水位。 （人民日報資料照）
江西高溫晴熱天氣持續，當地旱情進一步惡化，鄱陽湖出現歷史罕見低水位。 （人民日報資料照）

為應對南方地區持續高溫晴熱天氣導致的旱情，大陸國家防總決定於11日18時針對四川、重慶、湖北、湖南、江西、安徽等6省份啟動抗旱四級應急響應。江西高溫晴熱天氣持續，當地旱情進一步惡化，鄱陽湖出現歷史罕見低水位。

據新華社，大陸國家防總要求相關地區強化抗旱水源統一調度管理，細化落實應急供水措施，必要時組織拉水送水，確保人飲安全，努力保障工農業生産用水需求，並派出兩個工作組分赴四川、重慶和安徽、江西等省份指導抗旱減災工作。

報導稱，近期南方地區高溫晴熱天氣持續，局地旱情露頭發展，江西鄱陽湖出現歷史同期罕見低水位。

另據氣象預測，8月13日以後大陸西北地區東部、華北、黃淮及東北地區的部分地區將再迎降雨過程，與8月6日以來降雨落區高度重疊，發生山洪地質災害及中小河流洪水風險增加。

大陸國家防總辦公室、應急管理部8月11日進行防汛抗旱專題視頻會商調度，強調要全力做好南方地區抗旱減災工作，嚴格落實北方地區新一輪降雨過程防範應對責任措施，最大限度減輕災害損失。

抗旱 高溫

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