泉港海洋生態修復開工 搶救沙灘

根據中鐵二十二局消息，10日，福建泉州泉港海洋生態修復工程正式開工建設。這一項目作為大陸2021年至2035年重要生態系統保護和修復總體規劃中首批實施的重點工程之一，將啟動建設「貝藻礁型防浪屏障建設」「後龍灣沿線沙灘修復與養護」「後龍灣海堤生態化改造」「海灘垃圾攔截和收集系統」四大工程，構築起「三防一體」海洋生態減災空間體系。

中新社報導，中鐵二十二局介紹，項目位於泉港區東部後龍灣海岸帶，橫跨後龍鎮與峰尾鎮。後龍灣海灘是泉州市北部岸線最長、面積最大的海灘。一直以來，後龍灣水土流失和海岸侵蝕嚴重影響海岸生態，加之颱風、風暴潮等海洋災害的侵襲，如今面臨沙質海岸生態系統嚴重退化、海域生態服務功能下降等問題。

2021年，大陸財政部公佈了15個中央財政支持海洋生態保護修復項目。其中，泉州市泉港區海洋生態保護修復項目入選，獲得2021年度中央財政資金支持3億元人民幣。同時，泉港區也是交通運輸部規劃的21世紀四大國際貨運中轉中心之一。按照規劃設計，海洋生態修復工程主要包括沙灘修復、沙地植被修復等。

中鐵二十二局三公司項目經理蕭偉介紹，他們將建設包括長度8.3公里的線軸型貝藻礁、修復3.1公里的海岸線岸、生態化改造2.56公里的海堤和建設1公里的海灘垃圾攔截和收集系統試驗段等，由海向陸形成由貝藻礁、寬緩沙灘、濱海植被群落組成的三防一體生態減災空間體系，構建集海岸防護、生物多樣性保護、生態優化為一體的泉港區海洋生態安全格局。目前主要機械設備和人員均已進場，計劃在今年底前完成全部施工。

中鐵二十二局表示，該項目建成後，將持續加強海洋環境保護和生態修復，降低臨港工業和城市建設帶來的環境壓力，對於保障泉州市北部生態安全、提升區域防災減災能力、改善區域生態系統質量、促進海洋經濟高質量發展具有重要的意義。