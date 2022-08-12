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貴州避暑正夯 門票日破百萬

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
貴州「涼資源」變「熱經濟」，旅遊業「趁熱」復甦。圖為在貴州桐梓，民眾峽谷漂流享清涼。（中新社）
貴州「涼資源」變「熱經濟」，旅遊業「趁熱」復甦。圖為在貴州桐梓，民眾峽谷漂流享清涼。（中新社）

時下，高溫天氣肆虐中國大江南北，多地熱到發紫，而有公園省美譽的貴州，卻呈一派葱鬱清涼之景，吸引著眾多遊客前來避暑納涼。

中新社報導，論避暑，平均海拔1100米的貴州算是天賦型選手，不僅森林覆蓋率達62.1%，夏日平均氣溫僅有24℃，高峻地勢、繁盛生機、宜人氣候，塑造出貴州氣象萬千的清涼高原氣候。

在貴州省施秉縣的杉木河上，「火熱」的漂流正在上演，來自貴州省內外的大批避暑遊客坐著漂流船，順著蜿蜒曲折的溪水向下游前行，水勢平緩時可觀賞兩岸獨特的喀斯特地貌，水勢湍急時水花四濺，橡皮艇高低起伏驚險刺激，歡笑聲、尖叫聲不絕於耳，在山間迴盪。

「目前，白天每日接待遊客超3000人，夜晚每日接待遊客超8000人，每日僅門票收入就已超100萬元（人民幣，下同）。」貴州省施秉縣杉木河旅遊開發有限公司負責人說，沿河還佈置燈光秀、燈光瀑布、彩虹水滑道等，使得夜晚的杉木河比白天更熱鬧。

有中國涼都美譽的貴州省六盤水市，近期前來度假避暑的遊客住滿了各大景區的民宿酒店。在六盤水野玉海國家級旅遊度假區，白天三五成群的遊客到森林公園散步或閒逛彝族風情小鎮，夜晚則體驗篝火晚會，還可搭上幾個帳篷賞星空。

「從7月開始每天酒店都滿房，目前110個房間已被全部預定至8月26日。」野玉海國家級旅遊度假區一酒店負責人說。

除旅遊景區外，貴州不少鄉村也成了遊客新寵。與重慶市接壤的貴州省遵義市桐梓縣九壩鎮山堡村，是一個只有4000多名村民居住的村莊。酷暑天氣下，山堡村湧入避暑遊客高峰時達6萬人。走進村寨，只見遊客三五成群漫步田園，悠然自得。

伴隨大批遊客入村避暑，山堡村的村民們開起了農家樂和鄉村民宿。截至目前，山堡村開設鄉村旅館500多家，避暑遊客的到來，助力民眾增收。

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