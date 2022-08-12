保障閱讀障礙者權益 陸推暫行規定

大陸國家版權局近日印發《以無障礙方式向閱讀障礙者提供作品暫行規定》，對以無障礙的方式向閱讀障礙者提供作品的版權秩序加以規範，進一步推動著作權法和馬拉喀什條約有效實施，保障閱讀障礙者的文化權益。

新華社報導，為保障閱讀障礙者平等參與文化生活、共享文明發展成果，大陸修改了著作權法相關規定並批准了馬拉喀什條約。2022年5月5日，馬拉喀什條約對大陸生效。

此次發布暫行規定，主要依據著作權法和馬拉喀什條約，對以無障礙方式向閱讀障礙者提供作品相關重要概念、規則要求、主體條件、合規監管作出規定，為製作、提供無障礙格式版提供具體指引，有利於將著作權法和馬拉喀什條約對閱讀障礙者的支持落到實處，也有利於保障權利人合法權益免受不合理損害。

暫行規定明確閱讀障礙者包括視力殘疾人及由於視覺缺陷、知覺障礙、肢體殘疾等原因無法正常閱讀的人；明確無障礙格式版指採用替代方式或形式，讓閱讀障礙者能夠感知並有效使用的作品版本；明確將已經發表的作品製作成無障礙格式版並向閱讀障礙者提供，可以不經著作權人許可，不向其支付報酬，但應當遵守相關要求。

暫行規定指出，製作、提供無障礙格式版應當遵守指明作者姓名或名稱、作品名稱，使用合法來源作品，尊重作品完整性，僅限通過特定管道向可以提供相關證明的閱讀障礙者或無障礙格式版服務機構提供，不以營利為目的，告知著作權人並記錄相關事項等要求。