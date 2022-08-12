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新北江蘇電競大賽 亞洲大學獲亞軍

聯合報／ 大陸新聞中心／台北—無錫報導
第六屆新北江蘇海峽兩岸大學生電子競技大賽，第二站由亞州大學獲得「英雄聯盟」亞軍。圖／本報台北傳真
第六屆新北江蘇海峽兩岸大學生電子競技大賽，第二站由亞州大學獲得「英雄聯盟」亞軍。圖／本報台北傳真

兩岸電競交流盛事「第六屆新北江蘇海峽兩岸大學生電子競技大賽」第二站賽事七日在東南科技大學登場。受疫情影響，大賽現場同步與無錫市連線舉辦，總計達十二所大學參加。經過多場賽程後，亞洲大學獲得「英雄聯盟」亞軍。

本賽事成功邁入第六屆，今年吸引兩岸多所大專院校及電競愛好共襄盛舉；首站於七月三日在新北市電競基地展開，由龍華科大奪冠；第二站八月七日來到東南科大，另有台北城市科大、台灣大學、亞洲大學、文化大學、東吳大學共六組台灣戰隊，逾卅位選手參與賽事，由南京師範大學獲得冠軍。

第二站榮獲亞軍的亞洲大學隊長簡鈺錀，目前就讀心理系三年級，比賽位置為中路，使用角色是斯溫，受訪時表示，台灣同學擅長打團隊組織戰，大陸學生以打架與對現能力取勝，會在沒料想的地方突然發生碰撞與爭奪，與他們比賽，有助打破我們現在框架，從更多元角度來看比賽；文化大學張子星指出，疫情期間兩岸並沒有因此生疏，反而透過電子競技互相切磋，讓彼此更加緊密，這次交流中認識許多新朋友。台灣學生優勢在團隊運營，隊伍經濟累積起來，地圖支援掌握好，再來打團，知道自己優勢在那，趨吉避凶，贏得勝利。

新北市體育總會副理事長李修德致詞時表示，兩岸有愈來愈多大專院校透過本賽事精進雙方電競實力，儼然已成為最受矚目的電競賽事。本屆更擴大賽事規模，除了在南京，更增加無錫，同時也陸續規劃在不同地區邀請更多大專院校學生參與，讓兩岸青年透過比賽進行交流，切磋電競技術，更重要的是共同搭建兩岸青年的友誼橋梁。海峽兩岸電競發展各有優勢，作為協辦方，衷心地期盼透過這次的活動替兩岸青年打造良好的交流平台，雙方的電競實力更加成長，透過每一屆兩岸大學生電競賽事的舉辦，共同培育出實力更好的選手，讓大會成為一個良好競爭平台，充分交流，共築兩岸電競的未來。

亞洲大學 青年

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