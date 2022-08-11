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停航一年多後 中英將恢復雙向直航客運服務

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
英中將恢復雙向直航客運服務。圖為上海虹橋機場資料照。中新社
英中將恢復雙向直航客運服務。圖為上海虹橋機場資料照。中新社

英國駐北京大使館微博10日公告，英國交通部與中國民航局已經正式達成共識，恢復英中之間雙向直航客運服務。中國政府在新冠疫情期間實行的直航禁令將告結束，但初期客運服務將由大陸的航空公司提供。旅客仍可在第三國進行轉機。

財新網指出，2020年12月，因英國出現變異的新冠病毒毒株，多國政府宣布對英國關閉邊境、停飛往返航班，中國民航局也決定暫停中英之間定期客運航班兩周。2021年1月10日，中國民航局宣布繼續暫停中英之間定期客運航班運行，此後就未再恢復直航。

報導稱，停航期間，旅客往返中英兩國主要依靠轉機，導致成本驟增。以倫敦至上海為例，線上旅遊平台的信息顯示，近期從英國返回中國大陸，多需在德國法蘭克福機場或芬蘭赫爾辛基機場轉機，經濟艙票價在人民幣3萬至4萬元左右。

財新網報導，目前大陸國航、東航、南航、首都航空紛紛公布航班復航計劃，始發地包括北京、上海、廣州、青島，均為單程出境航班，經濟艙票價約人民幣1萬元（約新台幣4.45萬元）。

中國大陸近期已逐步放寬國際航線的諸多限制。6月以來，中國民航局已調整早前「五個一」政策，增加國際航線數量。「五個一」政策是指每家航空公司飛航一個國家一條航線一周只能一班。

此外，中國民航局本月7日還宣布，即日起對國際定期客運航班熔斷措施進行優化。對確診旅客人數達到5例的單一入境航班，當確診旅客占比達到該航班入境旅客人數4%時，暫停運行一周；當確診比例達到8%時，暫停運行兩周。相較以往規定，新規定在航班熔斷門檻和限制措施方面均大幅放寬。

報導引述消息人士說法指出，中國民航局計劃在冬春航季換季時大幅增加國際航線數量，劃分給各航空公司運營。冬春航季通常在10月下旬開始。

根據中國民航局統計，2021年，大陸民航共運營國際航線279條，比起疫情前的2019年減少70.72%；2021年全年，全行業完成國際航線旅客運輸量147.72萬人次，僅相當於2019年的1.99%。

航班 民航局 航線

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