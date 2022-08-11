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12歲小學男生性侵21歲女 撕爛衣服狂摸！這原因無須負刑責惹議

香港01／ 撰文/布萊恩
21歲重慶女網友發文求助，指自己周日（8月7日）被一名12歲小學生撲倒摸胸狂吻，企圖性侵，圖非新聞當事人。示意圖/Ingimage
21歲重慶女網友發文求助，指自己周日（8月7日）被一名12歲小學生撲倒摸胸狂吻，企圖性侵，圖非新聞當事人。示意圖/Ingimage

中國大陸疑發生駭人聽聞的企圖性侵案，1名21歲重慶女網友發文求助，指自己周日（8月7日）被1名12歲小學生撲倒摸胸狂吻，企圖強姦，造成身體多處受傷。

她事後報警求助，警方亦把疑犯拘捕，但由於疑犯是「未成年人」，無須負任何刑事責任，只能對他作出教育，令她不知如何是好，「我不太知道我到底能怎麼辦？希望大家能給我一點建議和幫助」。事件引來網友熱議，不少人同情女事主的遭遇，認為法例有商討空間，但也有網友質疑事件真偽。

該名21歲重慶女網友周二（8月9日）以「關於21歲的我被12xxs」為題發文，稱周日（8月7日）晚上10時許，她走在路上剛到家樓下，就有人從後勒住她的頸，她沒來得及反應，就被拖著往前走，「關於那幾秒，那四五米的路程，我的記憶都是空白的」。

樓主上載多張圖片展示自己傷勢。網上圖片
樓主上載多張圖片展示自己傷勢。網上圖片

到樓主察覺不對勁，開始大叫救命，「不知道想把我拖到哪，我不知道他要幹嘛，是不是想殺我滅口，我不知道要幹什麼，會不會激怒他，不知道拖到黑的地方會發生什麼事，我只能拼命喊救命」。最終她被拖到田路邊的草叢，並被撲倒，「他就開始拉我的衣領，我就聽到刺啦一聲，衣服也壞了。他用手來掐我的脖子…然後他開始想摸我的胸，我穿的連衣裙，然後他想親我」。

樓主拼命掙扎，幸好遇上路人，兇徒怕被發現就「爬起來跑了」。她之後致電住在附近的朋友求救，檢看發現自己多處受傷，衣服也破損，「我的衣服袖子下面被撕爛了，穿了打底褲，可是內褲也磨破了。背上，手上還有腿上都是傷口」，於是決定到醫院並報警。

樓主與朋友在派出所等了20分鐘，警察就抓回了疑犯，卻令她大感驚訝，「我本來以為是個十五六（歲）的人，結果他12歲、小學生」。最後她更被告知，由於疑犯只有12歲，「沒辦法負刑事責任」，只能「教育」，「還說盡量把他逐出我們這個小鎮，說賠償會問他父母，不賠得我自己去起訴」。

不甘受辱的樓主於是在網絡發文徵詢法律意見，「我不太知道我到底能怎麼辦？希望大家能給我一點建議和幫助」。根據《中華人民共和國刑法》第十七條，滿14周歲的人便開始要負刑事責任，但如因不滿16周歲不予刑事處罰的，會責令他的家長或者監護人管教，必要時也可以由政府收容教養。

事件引來網友熱議，不少人同情樓主遭遇，認為法例有商榷空間，「現在的小孩真不得了…」、「12歲也可以化學閹割！」、「怎麼年紀小就不需要負刑責了？」。不過，由於事件只在網絡流傳，且只於大陸網易以文章形式發布，當地公安部門沒有任何公告，有網民質疑事件真偽。

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文章授權轉載自《香港01》

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