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荒謬！男跳江鬧輕生反變「碰瓷」 要警先掏300元不然不給救

香港01／ 撰文/安祖娜
吉林發生荒謬碰瓷事件，1名男子假裝跳江輕生，卻一直留於江中不願獲救，更要求警員先給他300元人民幣才答應上岸。微博影片截圖
吉林發生荒謬碰瓷事件，1名男子假裝跳江輕生，卻一直留於江中不願獲救，更要求警員先給他300元人民幣才答應上岸。微博影片截圖

中國大陸不時發生碰瓷騙錢事件，但近日一宗碰瓷卻荒謬得令網友也無語。吉林1名男子假裝跳江輕生，卻一直留於江中不願獲救，更要求警員先給他300元人民幣才答應上岸，令附近圍觀的民眾也嘩然。經過長時間談判，男子仍堅持「不給錢不上來」，最終警員取出數張現鈔，男子看到後便自行返回岸邊，以為能得償所願之際，便遭警員制伏拘捕。

事發本周一（8日），1名年約50歲的男子於吉林跳江，附近途人發現後擔心有意外急忙報警。救援人員到場後，看到男子站於水深及腰的江中，不讓穿戴好裝備的救援人員落水拯救，同時拒絕返回岸邊。男子堅持不讓救援人員靠近，在江中與警員對話，要求警員給他300元才答應上岸，「要錢，不給錢不上來」。

起初警員也花時間好言相勸，但男子一直堅持索錢，連圍觀的民眾也看不過眼，直指「這哪是跳江的，這是來訛人的！」。為免糾纏下去發生危險及浪費救援資源，警員其後只能無奈取出現金，裝作答應男子的要求。男子一聽到能取錢便興奮答應，並自行返回岸邊安全位置，正當他以為取錢後便能輕鬆離開時，兩名早已預備的警員將他制伏拘捕，結束一場鬧劇。

事件曝光後引來大陸網友熱議，不少人指男子「膽生毛」，竟敢公然勒索警員，「敲詐勒索到民警頭上了，膽量不小」、「碰瓷碰出新高度。這種人讓他自生自滅，在不影響他人安全的情況下，不用浪費警力」、「都這種智商了，不應該嘲笑而是同情幫助他」。也有網友質疑，男子並非有意碰瓷，反而另有目的，「估計就是吃不起飯了才走這一步，想進去吃免費的飯」。

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文章授權轉載自《香港01》

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