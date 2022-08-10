大躍進2.0？山東臨沭進行核酸大比武 隨機抽一村封控

8月9日下午，山東臨沭縣衛生健康局官方微信健康臨沭發布《關於開展全市全員核酸檢測“大比武”活動的通告》。將於8月10日開展新冠全員核酸檢測。活動內容包括：1.全縣全員核酸檢測；2.隨機抽取1個社區和1個村莊設定為中風險區，全區封控。網上罵聲一片，「太離譜，這簡直是大躍進2.0」、「做核酸做上癮了？」、「做核酸果真是門大生意啊！」

據紅星新聞，8月10日上午，「臨沭開展全員核酸檢測大比武」的話題衝上微博熱搜，其中「隨機抽取1個社區和1個村莊設定為中風險區」也引發關注。 10日中午，臨沭縣疫情防控指揮部工作人員表示，上述全員核酸檢測「大比武」活動是應臨沂市疫情防控指揮部要求進行的，為了檢驗當地在疫情突發情況下的核酸檢測能力，「就像火災、地震演練」。

該工作人員還解釋了「隨機抽取中風險區」的做法，其表示，若所住社區被設定為中風險區，根據疫情防控措施要求將進行封閉管理，「封控時間從設立中風險區開始，核酸檢測完成即可結束。」

臨沂市下轄的沂水縣近日已在多地開展類似的「新冠肺炎疫情應急處置實戰演練」，演練活動均會設定「核酸中風險區模擬區域」。據沂水縣人民政府官網：8月6日，沂水縣龍家圈街道開展新冠肺炎疫情應急處置實戰演練，本次演練設定龍家圈街道東大埠嶺村為區域核酸中風險區模擬村。

另據沂水縣諸葛鎮官方微信公眾號顯示，為提升全員核酸檢測的動員能力和應急水平，達到以演促防，以練備戰的目的，8月6日，諸葛鎮在東河西村開展核酸檢測實戰演練。東河西村作為本次全員核酸「大比武」演練中風險區模擬村。

臨沂市疾控中心工作人員稱，全員核酸檢測「大比武」不僅在臨沭縣進行，臨沂市全市都需要進行相關演練。