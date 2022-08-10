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大躍進2.0？山東臨沭進行核酸大比武 隨機抽一村封控

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
臨沂市疾控中心工作人員稱，全員核酸檢測「大比武」不僅在臨沭縣進行，臨沂市全市都需要進行相關演練。
臨沂市疾控中心工作人員稱，全員核酸檢測「大比武」不僅在臨沭縣進行，臨沂市全市都需要進行相關演練。

8月9日下午，山東臨沭縣衛生健康局官方微信健康臨沭發布《關於開展全市全員核酸檢測“大比武”活動的通告》。將於8月10日開展新冠全員核酸檢測。活動內容包括：1.全縣全員核酸檢測；2.隨機抽取1個社區和1個村莊設定為中風險區，全區封控。網上罵聲一片，「太離譜，這簡直是大躍進2.0」、「做核酸做上癮了？」、「做核酸果真是門大生意啊！」

據紅星新聞，8月10日上午，「臨沭開展全員核酸檢測大比武」的話題衝上微博熱搜，其中「隨機抽取1個社區和1個村莊設定為中風險區」也引發關注。 10日中午，臨沭縣疫情防控指揮部工作人員表示，上述全員核酸檢測「大比武」活動是應臨沂市疫情防控指揮部要求進行的，為了檢驗當地在疫情突發情況下的核酸檢測能力，「就像火災、地震演練」。

該工作人員還解釋了「隨機抽取中風險區」的做法，其表示，若所住社區被設定為中風險區，根據疫情防控措施要求將進行封閉管理，「封控時間從設立中風險區開始，核酸檢測完成即可結束。」

臨沂市下轄的沂水縣近日已在多地開展類似的「新冠肺炎疫情應急處置實戰演練」，演練活動均會設定「核酸中風險區模擬區域」。據沂水縣人民政府官網：8月6日，沂水縣龍家圈街道開展新冠肺炎疫情應急處置實戰演練，本次演練設定龍家圈街道東大埠嶺村為區域核酸中風險區模擬村。

另據沂水縣諸葛鎮官方微信公眾號顯示，為提升全員核酸檢測的動員能力和應急水平，達到以演促防，以練備戰的目的，8月6日，諸葛鎮在東河西村開展核酸檢測實戰演練。東河西村作為本次全員核酸「大比武」演練中風險區模擬村。

臨沂市疾控中心工作人員稱，全員核酸檢測「大比武」不僅在臨沭縣進行，臨沂市全市都需要進行相關演練。

另據上觀新聞，臨沂市委統籌疫情防控和經濟運行工作領導小組辦公室工作人員表示，此前臨沂疫情防控暴露出的問題很多，演練可以進一步完善疫情防控體系，把核酸檢測現場感染率降到最低，「確實是認真籌劃之後做的決定。」

山東臨沭縣發布全市全員核酸檢測「大比武」，全縣全員核酸檢測，且隨機抽取1個社區和1個村莊設定為中風險區，全區封控。網上罵聲一片。（微博照片）
山東臨沭縣發布全市全員核酸檢測「大比武」，全縣全員核酸檢測，且隨機抽取1個社區和1個村莊設定為中風險區，全區封控。網上罵聲一片。（微博照片）

疫情 中風

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