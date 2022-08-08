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嬰兒翻身被枕頭壓住險窒息 連翻掙扎掌摑母親四巴掌求救

香港01／ 賴珮軍
母親挨著嬰兒睡覺，當時嬰兒已被枕頭壓住但未見異樣。（片段截圖：微博@時間視頻）
母親挨著嬰兒睡覺，當時嬰兒已被枕頭壓住但未見異樣。（片段截圖：微博@時間視頻）

家長照顧初生嬰兒應留意睡房布置是否安全，一時不慎可能抱憾終生。日前網上流傳一條片段，大陸一名嬰兒睡覺翻身時被枕頭壓住差點窒息，嬰兒掙扎時用力拍打旁邊熟睡的母親，連摑四巴掌後母親終於醒來解救寶寶。事件引起網民非議，批評父母欠缺安全意識，沒有責任心。

嬰兒被枕頭壓住臉部險窒息

綜合大陸傳媒報道，日前湖南衡陽有名嬰兒睡覺翻身時被枕頭壓住，未能呼吸險些窒息。事後家長分享當時的閉路電視片段，片中母親挨著嬰兒睡覺，當時嬰兒已被枕頭壓住但未見異樣。未幾，嬰兒便翻了身正面朝天，被枕頭壓得未能呼吸，他連忙揮動手臂掙扎，朝正熟睡的母親用力打了四巴掌，直到第四巴母親才醒來並搬走枕頭。

父親表示擔心又「好笑」 網民狠批缺乏安全意識

父親雷先生稱妻子醒來後發現臉龐疼痛，翻查閉路片段才得知嬰兒睡覺時不慎被枕頭壓住，因為感到不適而打了母親幾巴掌，後來媽媽被打醒後便拿走枕頭。他稱事後曾與妻子討論事件的危險性，亦表示：「有點擔心但又有點想笑」。

網民紛紛指責涉事父母，認為他們態度兒戲，發生了如此嚴重的事件竟然還覺得好笑：「這不叫扇巴掌，這叫垂死掙扎，不好笑」、「這對父母真的沒責任心，還很好笑，無語」、「沒有出事就應該好好反省，既然要當父母，就要負責，規避這種風險」、「很多小孩都是被無知的家長害的」。不少人都認為他們缺乏基本育兒常識，嬰兒不應睡在枕頭上，以免翻身後被悶死，也不應與父母同睡，避免熟睡時不慎壓到寶寶窒息。

有部分網民認為母親熟睡叫不醒非常誇張：「寶寶打了幾下也沒有睜開眼睛看看怎麼回事，我女兒有一點小動靜我都馬上清醒」、「當媽媽睡覺死成這樣好意思拿出來說」，不過亦有人為母親辯解，指照顧小孩非常辛苦，因太疲累而睡死也是情有可原。

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文章授權轉載自《香港01》

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