快訊

裴洛西訪台是個錯誤？拜登首回應「台海危機」：這是她的決定

南韓首爾晚間暴雨！成人半身慘遭淹沒 地鐵站變成「大瀑布」

疑共軍飛行器 今晚大舉侵入金馬防區禁制水域上空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸20歲女網紅懷孕遠嫁西非失聯引熱議 本人報平安：沒一夫多妻

香港01／ 許祺安
網紅「周周在西非」嫁給大15歲的奈及利亞丈夫。（微博）
網紅「周周在西非」嫁給大15歲的奈及利亞丈夫。（微博）

20歲網紅「周周在西非」嫁給一名大她約15歲的奈及利亞男子，日前宣布懷孕7個月自上海浦東機場出發，經過衣索比亞轉機回到奈及利亞城市達馬圖魯，卻突然失聯，焦急的網民一度通報中國駐奈及利亞大使館，登上微博熱搜榜首。

8月1日周周透過社群平台報平安，但事件仍掀起廣大討論，稱要她要好好想清楚「西非醫療資源不好」、「非洲一夫多妻」，也有許多種族歧視的評論，引發輿論熱議。

近日20歲網紅周周遠嫁奈及利亞，抵達該國後突然失聯，網民通報中國駐奈及利亞大使館，1日晚上，大使館工作人員表示使館正在核實具體情況，但也未能聯絡到周周，仍在盡全力與她取得聯絡和溝通中。消息迅速衝到微博熱搜第一。

2日晚上「周周在西非」終於更新影片，向廣大的網友報平安，她表示沒想到引發這麼大的關注，自己正處於懷孕晚期，有些不知所措。她也分享，西非醫療確實沒有中國大陸好，但還可以滿足需求，丈夫也一直陪伴在身邊。

但是在周周確認平安後，卻再次引發網民熱議，有網友質疑「這麼年輕為何要嫁給了一個非洲大叔」、「非洲不是有一夫多妻制度嗎？」、「白擔心了！希望妳不要後悔」。據了解，奈及利亞穆斯林家庭確實存在一夫多妻制度，在當地一夫多妻行為不視為犯罪。對此周周則特別澄清，不存在一夫一妻的情況，自己一切都好。亦有許多網民聲援她「尊重妳的選擇」、「希望你開心幸福」。

此外，亦有網民翻出1968年中非「皇帝」博卡薩（Jean-Bédel Bokassa）到高雄圓山大飯店時認識當時17歲的林姓服務生，後舉辦豪華婚宴迎娶她回家，成為他的眾多妻子之一。但在僅僅兩年後就開始冷落她，最後林女以看病為由回台，留下兩個女兒在西非，一生未再回非洲。

延伸閱讀：

海南疫情｜一家13人因航班取消滯留酒店 一晚房費逾萬一餐七千

海南疫情｜累增1140宗陽性感染 航司：未來幾日航班取消概率較大

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

陸20歲女網紅懷孕遠嫁西非失聯引熱議 本人報平安：沒一夫多妻

20歲網紅「周周在西非」嫁給一名大她約15歲的奈及利亞男子，日前宣布懷孕7個月自上海浦東機場出發，經過衣索比亞轉機回到奈及利亞城市達馬圖魯，卻突然失聯，焦急的網民一度通報中國駐奈及利亞大使館，登上微博熱搜榜首。

陝女新婚2天離世器捐救活3人 丈夫「或許某天能再見她的身影」

陝西省渭南市富平縣一名張姓女子在剛舉辦完婚禮的第二天，竟突發腦出血並腦疝，搶救無效被宣告腦死亡，家人悲痛欲絕之時，想起張...

嬰兒翻身被枕頭壓住險窒息 連翻掙扎掌摑母親四巴掌求救

家長照顧初生嬰兒應留意睡房布置是否安全，一時不慎可能抱憾終生。日前網上流傳一條片段，大陸一名嬰兒睡覺翻身時被枕頭壓住差點窒息，嬰兒掙扎時用力拍打旁邊熟睡的母親，連摑四巴掌後母親終於醒來解救寶寶。事件引起網民非議，批評父母欠缺安全意識，沒有責任心。

北京中軸線2024年將申請世界文化遺產

聞名世界的北京中軸線，具有天安門、故宮、景山、天壇、先農壇、永定門等14處知名遺產點。據大陸文化和旅遊部副部長、國家文物...

香港9月開學 2成中小學還在找教師 「徵人廣告沒停過」

香港9月新學年開學在即，各學校正忙著招聘教師團隊，有媒體廣告網頁版9天內至少有200間中小學仍在聘請教師，占全港學校18...

江蘇母「以死相逼」女兒嫁遠房親戚 她登記後告上法院

江蘇省一位周姓女子，遭到母親強迫與遠房親戚相親，甚至還「以死相逼」她與該男子結婚，周女不勘親情壓力選擇與付男登記成為夫妻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。