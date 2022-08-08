陸20歲女網紅懷孕遠嫁西非失聯引熱議 本人報平安：沒一夫多妻

20歲網紅「周周在西非」嫁給一名大她約15歲的奈及利亞男子，日前宣布懷孕7個月自上海浦東機場出發，經過衣索比亞轉機回到奈及利亞城市達馬圖魯，卻突然失聯，焦急的網民一度通報中國駐奈及利亞大使館，登上微博熱搜榜首。

8月1日周周透過社群平台報平安，但事件仍掀起廣大討論，稱要她要好好想清楚「西非醫療資源不好」、「非洲一夫多妻」，也有許多種族歧視的評論，引發輿論熱議。

近日20歲網紅周周遠嫁奈及利亞，抵達該國後突然失聯，網民通報中國駐奈及利亞大使館，1日晚上，大使館工作人員表示使館正在核實具體情況，但也未能聯絡到周周，仍在盡全力與她取得聯絡和溝通中。消息迅速衝到微博熱搜第一。

2日晚上「周周在西非」終於更新影片，向廣大的網友報平安，她表示沒想到引發這麼大的關注，自己正處於懷孕晚期，有些不知所措。她也分享，西非醫療確實沒有中國大陸好，但還可以滿足需求，丈夫也一直陪伴在身邊。

但是在周周確認平安後，卻再次引發網民熱議，有網友質疑「這麼年輕為何要嫁給了一個非洲大叔」、「非洲不是有一夫多妻制度嗎？」、「白擔心了！希望妳不要後悔」。據了解，奈及利亞穆斯林家庭確實存在一夫多妻制度，在當地一夫多妻行為不視為犯罪。對此周周則特別澄清，不存在一夫一妻的情況，自己一切都好。亦有許多網民聲援她「尊重妳的選擇」、「希望你開心幸福」。

此外，亦有網民翻出1968年中非「皇帝」博卡薩（Jean-Bédel Bokassa）到高雄圓山大飯店時認識當時17歲的林姓服務生，後舉辦豪華婚宴迎娶她回家，成為他的眾多妻子之一。但在僅僅兩年後就開始冷落她，最後林女以看病為由回台，留下兩個女兒在西非，一生未再回非洲。

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文章授權轉載自《香港01》