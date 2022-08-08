陸首條雙流制鐵路通車

重慶市郊鐵路跳磴至江津線（江跳線）於6日下午正式通車，是中國大陸首條應用雙流制車輛的線路，也是重慶首條市郊鐵路。

中新社報導，「盼了好久，終於盼到通車。」重慶江津人王楊說，江跳線為他節約了出行成本、時間，讓他感覺融入了重慶中心城區。

江跳線起於重慶市大渡口區，止於江津區，全長約28公里，單程通行時間約28分鐘，是重慶市江津區連接重慶中心城區的一條便捷客運通道。

中國建築第六工程局有限公司介紹，江跳線採用鐵路交流供電、地鐵直流供電的雙流制技術，實現列車在兩種供電系統間自動切換，具有爬坡能力強、轉彎半徑小、載客量大等特點，兼具城際列車和地鐵車輛的優勢。

重慶交通大學教授李淑慶認為，江跳線為江津區加快融入重慶中心城區奠定了一定交通基礎，對實現軌道上的成渝地區雙城經濟圈具有示範和推動作用。

李淑慶說，江跳線還為鐵路、軌道交通貫通運營提供解決方案，對後續雙流制鐵路、軌道交通線路建設具有指導與借鑒作用。

重慶工商大學副校長李敬表示，市郊鐵路的開通，暢通了重慶中心城區和主城新區的連接，有利推進重慶主城都市區同城化進程，對重慶主城都市區做大做強、提升成渝地區雙城經濟圈雙核發展能級等具有重大意義。

重慶市住房和城鄉建設委員會透露，江跳線通車後，年內將實現與重慶軌道交通5號線貫通運營，將與重慶軌道交通7號線、17號線及渝昆高鐵實現便捷換乘。