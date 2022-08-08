河南新鄉-越南 中豫號開通

伴隨著響亮的汽笛聲，一列滿載著香菇製品、乾製木耳、機械配件等貨物的中歐班列（中豫號）6日從河南新鄉經開區公鐵物流園發出，前往越南首都河內。

中新社報導，該趟班列運送集裝箱23組，46個標準箱，貨值518.8萬美元，貨重407.5噸，從新鄉出發，經廣西憑祥口岸出境到達越南首都河內，整體運行時間約5至7天。

中歐班列（中豫號）「新鄉-越南河內」線路是新鄉市首趟開行的東協國際班列，新線路的開通是繼「新鄉-西歐」線路開通之後的又一條新通道。

統計顯示，今年1至7月，河南省中歐班列（中豫號）累計開行964列，同比增長13.5%。

河南中豫國際港務集團相關負責人表示，中歐班列（中豫號）「新鄉-越南河內」線路的開通是豫北地區物流新通道走向東協的首次嘗試，有助於加快新鄉及周邊區域融入一帶一路建設。

新鄉經開區是國家級外貿（紡織）轉型升級基地、河南對外開放示範集聚區。中歐班列（中豫號）「新鄉-越南河內」的開通為新鄉乃至豫北地區企業走向東南亞市場提供了便利貿易通道。