旌耘糧倉 獲法國NDA建築設計金獎

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
「旌耘糧倉」從眾多參賽作品中脫穎而出，斬獲NDA設計獎建築設計金獎，圖為糧倉外觀。圖／本報四川德陽傳真
「旌耘糧倉」從眾多參賽作品中脫穎而出，斬獲NDA設計獎建築設計金獎，圖為糧倉外觀。圖／本報四川德陽傳真

2022法國Novum Design Award（NDA）設計大賽獲獎名單，近日揭曉；由袈藍建築設計的「旌耘糧倉」項目，從眾多參賽作品中脫穎而出，斬獲NDA設計獎建築設計金獎。

據了解，「旌耘糧倉」位於四川省德陽市旌陽區德新鎮五星村，地處旌陽區糧油現代農業園區核心區。2020年，旌陽區啟動糧油現代農業園區項目，依託田園和林盤，新啟糧倉，構建起農文旅融合的全新場域。「旌耘糧倉」本是閒置的村衛生所和老電影放映院所在地，如今已經成為集農產品展示、農人培訓、田園辦公等場景於一身的綜合體。

該項目依託建築基地線條延續與發散，糧倉東側為主廣場，兼具觀賞與集散功能；南設入口廣場，融門戶與集散功能；西面與北面均為特色種植示範展覽區，結合由休閒棧道+產業園服務配套組成的休閒遊覽動線，與建築體相依，咬合自然並和諧過渡至田間。建築內部由四個盒空間組成，分為旌陽（三農）工作展示中心、職業農民培訓中心、專家工作站、消防控制室、開放式辦公區、智慧農業管理中心等功能模組。

旌陽區糧油現代農業園區，是四川省四星級農業園區，也是西南地區優質米線原料的重要產地，規劃面積10萬畝，核心區2萬畝。在「旌耘糧倉」，帶有「旌耘」品牌標誌的農產品有序展陳，可觀可購，是旌陽區數字賦能現代農業的重要成果。

建築

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