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青春黃埔行 港澳青年廣州逐夢

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
在日前舉行的2022年「青春黃埔行」結營儀式暨港澳青年青春故事分享會上，港澳青年分享了他在廣州的創業故事。圖為大灣區衛視、珠江之聲開播，「視聽中國．香江故事」系列活動啟動。（新華社）
在日前舉行的2022年「青春黃埔行」結營儀式暨港澳青年青春故事分享會上，港澳青年分享了他在廣州的創業故事。圖為大灣區衛視、珠江之聲開播，「視聽中國．香江故事」系列活動啟動。（新華社）

「在廣州黃埔區，有許多政策扶持我們，神農智聯已享受研發費用加計扣除達150萬元（人民幣，下同）。」來自澳門的「85後」青年陳祥是神農智聯的創始人，他6日表示，因為當地友好的營商環境和蓬勃發展的科創力量，還有創業初期給予企業的各種政策紅包，讓他可安心扎根廣州創業。

中新社報導，在日前舉行的2022年「青春黃埔行」結營儀式暨港澳青年青春故事分享會現場，陳祥向眾多在穗實習的港澳青年分享了他在廣州的創業故事。

在陳祥看來，廣州對港澳青年創新創業給了很大力度的政策扶持，其中，黃埔區對入駐港澳青年創新創業孵化載體（發展平台）的港澳青年創辦企業或機構給予三年辦公場地租金補貼。陳祥的企業就享受了租金補貼50萬元。

「我們通過數位化手段，實現中藥材的種、管、收、產、運、銷、服，數位化升級，推動企業—基地—農戶—消費者數據互聯，開放共享。」陳祥表示，除了政策扶持，黃埔區相關部門的行政效率高，當地的科技產業聚集程度高，並且十分重視現代農業科技發展，十分有利於他們團隊研究發展「用數位化引領驅動中藥材發展」相關工作。

參與2022年青春黃埔行的實習生羅敏敏說，近一個月的實習時間，不僅讓她大開眼界，更是收穫良多。

羅敏敏表示，此次實習讓她瞭解到大灣區中小企業的成長過程，與大灣區知識產權相關領域的快速發展，讓她期待未來能留在大灣區就業發展。

據瞭解，2022年青春黃埔行港澳青年社會實踐活動7月10日啟動，吸引了來自暨南大學、中山大學、華南理工大學等多所大學就讀的57名港澳青年參加。

此次實踐活動共聯動60家廣州的企事業單位開放超過400個優質實踐職位，方向包括金融管理、市場營銷、生物技術、科技金融、IT電子、信息技術、綠色能源、人工智能等，參加實習的港澳青年可根據自身實際情況提交意向職位，實現精準配崗、雙向選擇。

2022年青春黃埔行港澳青年社會實踐活動相關負責人表示，作為面向港澳青年的專項活動，青春黃埔行項目於2018年啟動，已開展四屆。

據介紹，青春黃埔行依託廣州科技創新特色，充分聯動黃埔區內高新技術企業、高水平研究院和重點實驗室，結合港澳青年專業特點，為近300名港澳學生提供生物醫藥、人工智能等方面的優質實習崗位。同時，該活動今年還實行「公益導師+企業導師」社會實踐雙導師制，以「團隊拓展+興趣小組」為載體，提供「食住行一條龍」後勤服務，及時解決港澳青年實習就業、交流交融困難等問題。

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