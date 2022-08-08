大連灣海底隧道 管節安裝完成

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

由中交一航局承建的中國北方首條大型跨海沉管隧道——大連灣海底隧道最後一節沉管E18管節，5日晚順利完成安裝，至此，大連灣海底隧道沉管安裝任務全部完成。

中新社報導，大連灣海底隧道是繼港珠澳大橋之後，又一項技術條件複雜、環保要求高的跨海交通集群工程，該隧道全長5.1公里，海上沉管段共由18節沉管組成。其中，標準管節重約6萬噸，相當於中型航母的排水量，曲線段曲線半徑達到1050公尺，為大陸國內曲率最大、半徑最小的曲線段沉管隧道。

據大連灣海底隧道有限公司總工程師潘立文介紹，本次安裝的E18為全線最後一個管節，安裝位置處於E17管節和最終接頭之間，管節首尾淨距僅1公尺，須採填空法安裝。此次安裝面臨施工水域最狹窄、系泊工藝最複雜、安裝空間最小、沉放控制難度最大、撤船工序最繁瑣等6項安裝難度之最。

「E18管節是全線安裝難度最大的一個管節。」潘立文說，為此項目團隊根據現場情況多次優化錨系布設方案，合理調整帶纜位置和順序，優化系泊流程並對管節安裝完成後的後續工作進行細緻部署，為管節順利安裝掃清障礙。

5日上午6時整，沉管浮運工作正式啟動，23時26分，經過約17.5小時的施工，E18管節安裝對接工作順利完成。測控系統顯示，E18管節安裝精度符合設計及驗評標準，大連灣海底隧道沉管浮運安裝圓滿收官。

港珠澳大橋

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