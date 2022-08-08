白塔寺又上新文創 古建活起來

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
泥塑冰箱貼為純手工製作，是白塔寺最受歡迎的文創產品。圖／本報北京傳真
泥塑冰箱貼為純手工製作，是白塔寺最受歡迎的文創產品。圖／本報北京傳真

一件集合忽必烈和白塔卡通形象的冰箱貼，採用夜光工藝，講述古人「挑燈夜讀」的故事；一款微縮的泥塑妙應寺白塔，擺件內含配套香薰；集齊3枚不同顏色的盲袋小塔胸針，可免費解鎖1枚隱藏款…。

最近，白塔寺上新了一批文創產品，「圈粉」了不少市民遊客。不少文物古建正在通過這些獨具巧思的文創產品「活」起來，展現出別樣的生機和活力。

白塔寺文創空間內，各類文創產品琳瑯滿目。一件最近上新的「香泥白塔」，以妙應寺白塔為原型等比例縮微而成，內含玄機的設計實為香薰，兼具實用功能與審美情趣。這件文創產品的設計靈感，來源於白塔選址的故事：據《聖旨特建釋迦舍利靈通之塔碑文》所載，妙應寺白塔建於遼代永安寺塔原址上，「因罹兵火，每於靜夜屢放神光」，元世祖忽必烈命人「俾開舊塔，地宮果有香泥小塔，內貯銅瓶，香水盈滿，舍利堅圓…」香泥白塔香薰既追尋了古建的歷史淵源，又巧妙地融入了產品功能。

「有好幾款文創產品長期處於脫銷狀態。」白塔寺管理處宣教部主任康蕾介紹，依託白塔IP，一款純手工打造的白塔泥塑冰箱貼此前在網路走紅，成為爆款。它的製作工藝嚴格按照「北京彩塑」全套非遺工序流程，每個白塔背後都刻有唯一的製作編號。包裝底紙將白塔全圖及各部分名稱完整標出，網底配以八思巴文「妙應寺」三字。康蕾說，由於純手工打造產量有限，這款冰箱貼上市以來，每次發布預訂消息後，便會被搶購一空，最近的一批要到9月才能取貨。

「文創最吸引我的，就在於背後的故事。」市民關涵是位博物館文創收藏愛好者。他表示，自己常常會跟著文創遊古建，「這些有趣的文創，會帶動我更深入地了解歷史，感受文物古建的魅力。」95後姑娘小白。則更看重文創產品的「心意」，「相比於簡單印刷、機械化生產的冰箱貼，純手工打造的更吸引我。」

白塔寺文創的歷史尚不足一年，目前已經推出十多個品類、200餘種產品。「有不少觀眾通過網路平台，了解我們的文創，慕名特來參觀。」康蕾說，「我們希望大家帶回去的是一份禮物，留下的是關於白塔寺的記憶。」

如何讓動輒幾百年歷史的文物古建煥發活力？近年來，北京的文博單位做了不少探索和創新。正陽門的文化典型代表北京雨燕，首都博物館的「首伯牛」…圍繞這些IP形象打造的文創產品風靡網路，也為這些文博單位帶來了不少人氣。北京博物館學會秘書長哈駿認為，文創產品要講好故事，把文物所蘊藏的優秀歷史文化內涵挖掘出來，賦予更加現代化、年輕化的展示形式，吸引更多的人走近文物，感受歷史。

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