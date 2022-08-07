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北京地鐵一男子車廂內小便被拘留 網：狗都不會在家裡面亂尿

香港01／ 撰文： 梁子傑
網友爆料稱在北京6號線地鐵上看到一名男子公然在車廂內小便。圖／翻攝自微博
網友爆料稱在北京6號線地鐵上看到一名男子公然在車廂內小便。圖／翻攝自微博

近日，網友爆料稱在北京6號線地鐵上看到一名男子公然在車廂內小便。8月7日，北京公交總隊通報稱，8月4日下午4時許，趙某某（男，57歲）酒後乘坐地鐵6號線時，在列車上隨地小便造成惡劣影響，目前已被公交警方行政拘留。

北京市公安局公共交通安全保衛分局在官方微博「北京公交警方」表示，針對網傳有人在地鐵6號線列車上小便，警方迅速開展工作，8月6日將違法行為人趙某某查獲（男，57歲）並行政拘留。

在大陸公共場所隨地大小便是違法行為。《治安管理處罰法》第四十四條規定，在公共場所故意裸露身體，情節嚴重的，處五日以上十日以下拘留。

《治安管理處罰法》中對關於「隨地大小便」條款的釋義是：在公共場所故意裸露身體(包括男性、女性的隱私部位)的行為，侵犯了在公共場所的不特定的人的人格尊嚴。

圖／微博@青流視頻
圖／微博@青流視頻

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文章授權轉載自《香港01》

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